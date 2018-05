Castelnuovo



Gli Autieri della Garfagnana e la Filarmonica Verdi “gemellati” per il 29° raduno nazionale a Portogruaro

martedì, 22 maggio 2018, 16:15

di simone pierotti

La sezione Garfagnana dell’associazione Autieri d’Italia sarà presente al 29° raduno nazionale che si svolgerà a Portogruaro dal 25 al 27 maggio. Per l’occasione gli Autieri, guidati come sempre dal presidente Massimo Turri, saranno accompagnati dalla Filarmonica “Verdi” che presterà servizio nel corso del raduno.

La tre giorni verrà aperta venerdì 25 con l’attivazione del Posto Tappa presso la Sala del Caminetto. Il clou del programma è previsto nel fine settimana. Sabato 26 maggio, nella mattinata alzabandiera e deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in piazza della Repubblica, incontro e saluto con le autorità, deposizione di una corona al Tempietto S. Ignazio; nel pomeriggio celebrazione della Santa Messa in suffragio degli Autieri caduti per la Patria, presso il duomo di Sant'Andrea con la partecipazione del Coro Alpino “Gruppo di Portogruaro”; in serata concerto della Banda della Scuola Trasporti e Materiali, presso il Teatro comunale “L. Russolo.

Domenica 27 maggio si parte con il raduno delle auto d’epoca della Scuderia Autieri d’Italia - Club Serenissima - U.N.U.C.I. Squadra Corse con vetture reduci dalla Mille Miglia 2018) e cerimonia conclusiva del XXIX Raduno Nazionale A.N.A.I.