Castelnuovo



Grande successo per "Lions in Piazza": 650 visite in due giorni

giovedì, 31 maggio 2018, 17:32

Grande successo per “Lions in Piazza”, Service Lions su scala nazionale per promuovere la prevenzione sanitaria gratuita, organizzato dal Lions Club Garfagnana nei giorni 26 e 27 maggio a Castelnuovo di Garfagnana. Nel corso delle due giornate i cittadini hanno potuto effettuare in modo del tutto gratuito esami, visite e consultazioni mediche, grazie ai medici e agli specialisti che hanno aderito.



"Ogni visita è stata preceduta da una diagnostica strumentale ed ematica con misurazioni della glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, ECG, peso ed altezza, e BMI a seconda del percorso previsto per ogni specialista - racconta il presidente della Commissione Lions in Piazza e ideatore del Service, dottor Serafino Viviani - Dieci medici specialisti, alcuni appartenenti ai Lions Club International della zona oltre ad altri non Lions, hanno prestato gratuitamente la loro opera, aiutati e supportati da personale paramedico appartenente alle misericordie.”



"Un importante successo e nutrita la partecipazione ed i numeri non lasciano dubbi sul gradimento riscosso dalla manifestazione. Basti pensare che nel corso dei due giorni sono state effettuate 650 visite ed oltre 1.300 atti clinici a conferma di una grande partecipazione popolare all’iniziativa - racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Marco Castrucci - Inoltre abbiamo costruito una sinergia con le Misericordie e la Croce Verde che ci ha permesso di essere estremamente operativi offrendo la possibilità di un servizio di trasporto per i pazienti impossibilitati a muoversi, vista anche la particolare conformazione logistica del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va poi ai medici, fulcro di questo Service, che si sono prodigati ogni oltre aspettativa per soddisfare tutte le richieste, lavorando ininterrottamente. A chi è venuto a trovarci per fare prevenzione, alle Misericordie, alla Croce Verde, agli Autieri d’Italia e alla Farmacia Gaddi per il sostegno operativo.”



Lions Club Garfagnana ringrazia inoltre l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana per aver creduto fin da subito in Lions in Piazza e la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Studio 92, Theobroma - Capolavori di dolcezza e Cooperativa Pania di Corfinio per il supporto.



Presenti gli specialisti: Umberto Ragghianti (ortopedia); Serafino Viviani (ecocolordoppler); Giancarlo Alberigi e Antonio Aristide Valiensi (dermatologia); Teresa Malatesta (nutrizionista); Patricia Tolaini (diabetologia); Piergiacomo Torre, Franco Gori e Gaetanina Napolitano (oculistica); Maurizio Lunardi, Pier Romano Mariani, Francesco Busoni, Guidoantonio Rinaldi, Mauro Pogliani e Lorenzo Conte (cardiologia).



Ma il progetto Lions in Piazza non si ferma qui, perché l’obiettivo del Lions Club Garfagnana è quello di organizzarlo annualmente, a rotazione, nel territorio di competenza del Club. Un’attività di servizio e di sussistenza che i Lions vogliono continuare a svolgere sul territorio a beneficio della popolazione, in ottemperanza al loro motto: “WE SERVE”.