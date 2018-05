Castelnuovo



Il Lions scende in... piazza: due giornate di visite gratuite con medici specialisti

mercoledì, 23 maggio 2018, 19:13

di andrea cosimini

La prevenzione fa meta a Castelnuovo. Il capoluogo garfagnino è infatti pronto ad ospitare due giornate di visite mediche specialistiche, aperte a tutti, con dieci medici della zona che presteranno servizio gratuito aiutati e supportati da personale paramedico delle misericordie.



Le visite si terranno sabato 26 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, e domenica 27 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza del Duomo. L'iniziativa, denominata "Lions in piazza", rientra in un progetto portato avanti dal Lions Club Garfagnana, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, con lo scopo di riproporlo, visto il successo di prenotazioni, annualmente e a rotazione in Valle del Serchio, iniziando quest'anno da Castelnuovo, il prossimo anno a Fornaci di Barga e poi a Bagni di Lucca.



Ideatore e organizzatore sanitario del service, il dottor Serafino Viviani che ha spiegato come è nata l'idea di organizzare sul territorio queste due giornate all'insegna della prevenzione: "E' un service - ha commentato - pensato e studiato da più di un anno senza lasciare, quindi, nulla al caso. L'idea era proprio quella di avere dei medici disponibili a fare visite gratuite a beneficio della popolazione. Devo dire che la risposta da parte dei professionisti è stata molto positiva. E colgo l'occasione per ringraziare anche i partner che ci hanno sostenuto nell'organizzazione dell'iniziativa, dalle misericordie della Garfagnana alla Croce Verde, fino alle realtà del territorio che ci hanno dato il loro importantissimo sostegno, dalla Farmacia Gaddi allo Studio 92, fino a Theobroma - Capolavori di dolcezza e la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana".



Le branchie specialistiche coinvolte saranno: oculistica, ortopedia, cardiologia, dermatologia, scienza della nutrizione, diabetologia, esame dell'udito e diagnostica vascolare eco-color-doppler. I medici specialisti presenti, alcuni appartenenti al Lions Club della zona, saranno: Umberto Ragghianti (ortopedia), Serafino Viviani (eco-color-doppler), Giancarlo Alberigi e Antonio Aristide Vialiensi (dermatologia), Teresa Malatesta (nutrizionista), Patricia Tolaini (diabetologia), Piergiacomo Torre, Franco Gori e Gaetanino Napolitano (oculistica), Maurizio Lunardi, Pier Romano Mariani, Lorenzo Conte, Francesco Busoni e Guidoantonio Rinaldi (cardiologia). Ogni visita sarà preceduta da una diagnostica strumentale ed ematica con misurazioni della glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, ECG, peso ed altezza e BMI a seconda dl percorso previsto per ogni specialista.



"Non volevamo - ha sottolineato Viviani - fare soltanto visite banali alla gente di passaggio. Così abbiamo deciso di fare un passo in più. Riservando ad ogni paziente un percorso diverso, con un più ampio protocollo di diagnosi su tutti gli indici di rischio. Oltre alle analisi, quindi, il paziente potrà contare su tutta una marea di dati che poi il professionista potrà valutare. Abbiamo anche pensato di allestire un PET (punto emergenza) all’interno del punto visite così, nel caso si sentisse male qualcuno, potremmo disporre sul posto di un'ambulanza di tipo A con tanto di medico ed equipaggio".



Entusiasta l'amministrazione comunale di Castelnuovo alla luce del grande riscontro dimostrato per l'iniziativa. Ad oggi, infatti, sono oltre 350 le visite mediche prenotate oltre a quelle che i passanti potranno fare direttamente sul posto nelle giornate di sabato e domenica.



"Ottima la risposta delle associazioni della zona - ha dichiarato il sindaco del capoluogo Andrea Tagliasacchi - per un'iniziativa che oserei definire una prova di esercitazione del territorio. A tal proposito approfitteremo per ricevere sollecitazioni e suggerimenti da parte di Lions per eventuali migliorie al servizio. Credo infatti che sia importante dare un servizio al cittadino, ma anche collaborare con sinergia tra varie realtà. Essere il comune ospitante di questa iniziativa, per noi, è un grande motivo di orgoglio".

Lions Club è la più grande associazione di servizi del mondo. Solo in Italia vanta più di 40 mila soci per un totale di oltre 1300 club. Le sue attività vanno dalla prevenzione, all'aiuto ai paesi più poveri, fino al sostegno delle persone malate. In Garfagnana il Lions vanta in tutto 47 soci e copre un territorio che va dai Carpinelli a Valdottavo.