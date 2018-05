Castelnuovo



Il Santa Croce si rifà il… look: 13 milioni per riorganizzare l’ospedale

venerdì, 18 maggio 2018, 17:01

di andrea cosimini

Se qualcuno sperava ancora nella chimera dell’ospedale unico in Valle del Serchio, ebbene, si metta l’anima in pace. Siamo ormai in una fase successiva della discussione. Quella della riorganizzazione delle due strutture ospedaliere esistenti: il Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana e il San Francesco di Barga.



Proprio in quest’ottica, infatti, va interpretato il mega progetto presentato dall’Asl oggi pomeriggio, in sala Suffredini a Castelnuovo, in occasione della riunione straordinaria della conferenza zonale dei sindaci, eccezionalmente aperta, data l’importanza, all’intera popolazione. Un piano di interventi da 13 milioni di euro, suddiviso in due lotti, che ha come obiettivo principale proprio la riorganizzazione complessiva della struttura ospedaliera del capoluogo.



Un progetto, però, finanziato, al momento, solo per metà e con tempistiche, sulla carta definite, ma tutt’altro che scontate. Se il primo lotto da 6 milioni di euro (che prevede l’adeguamento anti-sismico, tre nuove sale operatorie, l’adeguamento del day-hospital oncologico, un nuovo reparto di endoscopia, la sala gessi, l’ambulatorio ortopedico e chirurgico e gli spogliatoi centralizzati) ha tempistiche e finanziamenti tutto sommato certi, il secondo da 7 milioni di euro (che prevede invece un nuovo pronto soccorso e camera calda, un nuovo ingresso, un nuovo poliambulatorio e nuovi parcheggi) è infatti ancora tutto da finanziare.



“Siamo partiti da un’analisi delle criticità interne ed esterne dell’ospedale – ha spiegato Michela Maielli, direttrice dei presidi ospedalieri dell’ambito di Lucca – ed abbiamo fatto, grazie soprattutto ad i nostri tecnici, un progetto per il futuro di questo ospedale. Per il primo lotto prevediamo la fine dei lavori entro luglio 2021, mentre per il secondo contiamo, una volta trovate le risorse necessarie, di finire i lavori nel luglio 2022”.



In particolare, il nuovo blocco operatorio (rientrante nei lavori del primo lotto) sarà specializzato prevalentemente in chirurgia ed ortopedia a ciclo diurno, ma sarà utilizzato anche per attività chirurgica ambulatoriale a maggiore complessità. Durante l’esecuzione dei lavori, sia del primo che del secondo lotto di interventi, l’ospedale, pur con alcune necessarie limitazioni, potrà restare comunque regolarmente in funzione.



“Il progetto – ha ribadito Mauro Maccari, direttore sanitario dell’Asl - si instaura all’interno di piano di riorganizzazione territoriale che prevede una complementarietà tra i due presidi ospedalieri di Castelnuovo e Barga. Vogliamo arrivare ad un livello di alta qualità. Non possiamo infatti permetterci piccoli ospedali, ma ospedali certificati di alto livello. Un ospedale, a mio avviso, deve essere una struttura “industriale” ben organizzata. Ristrutturare non è creare ex-novo. Vuol dire lavorare mantenendo comunque il presidio funzionante per i cittadini della Garfagnana. Ho sempre sostenuto che questi due presidi esistano e funzionino bene. Dobbiamo cercare di dare risposte a livello territoriale perché essere in un territorio decentrato non significa avere servizi diversi rispetto ad altri centri. Vogliamo continuare ad investire su questo ospedale”.



Tra il pubblico si sono alzati diversi sindaci della valle, e cittadini, che hanno avanzano osservazioni e domande sul progetto direttamente ai due dirigenti sanitari. Da rilevare, nello specifico, gli interventi fatti dai due sindaci di Sillano-Giuncugnano e Vagli Sotto, Roberto Pagani e Mario Puglia, che hanno parlato del difficile momento della sanità in Valle del Serchio e del treno, a loro avviso perso, dell’ospedale unico della Valle del Serchio.



“L’investimento sulle sale operatorie – ha incalzato Pagani - pensavo fosse il minimo sindacale da parte della regione. Io però non sono d’accordo che i cittadini della Valle del Serchio vedano come punto di arrivo il mantenimento dei due plessi ospedalieri. Io credo che i cittadini meritino invece un ospedale unico. In questo progetto infatti non si parla del problema dell’accessibilità ai due ospedali”.



Dello stesso avviso Puglia: “Il rischio – ha sottolineato – è quello di realizzare una cattedrale nel deserto se l’opera strutturale oggi presentata poi non sarà riempita di contenuti. La sanità in Valle del Serchio è in lacrime, quella di oggi è comunque una boccata di ossigeno”.



Soddisfatto invece il sindaco di Castelnuovo, nonché presidente della conferenza dei sindaci, Andrea Tagliasacchi che, ancora una volta, ha invitato tutti a guardare il bicchiere “mezzo pieno” della sanità in Valle del Serchio: “L’incontro di oggi – ha concluso – vuole fissare alcuni paletti. Spesso sulla sanità, siamo infatti portati a guardare il bicchiere mezzo vuoto. Invito invece a guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Non siamo più nella discussione se fare o meno un ospedale unico in Valle, ma siamo ormai nella fase di integrazione dei due plessi ospedalieri e dei servizi per i cittadini della valle”.