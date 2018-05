Castelnuovo



Inaugurata la mostra "Dagli Arditi agli Incursori"

28 maggio 2018

Sabato è stata inaugurata a Castelnuovo di Garfagnana, presso la "Sala Suffredini" (piazza della Rocca Ariostesca) la mostra fotografica "Dagli Arditi agli Incursori" organizzata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana (sez. Lucca) in collaborazione con il 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare.



Sono intervenuti all'inaugurazione il Generale B.A. Incursore Riccardo Rinaldi, comandante la Scuola di Aerocooperazione di Guidonia, il Tenente Incursore Giuseppe Campisi, in rappresentanza del 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare e il Maresciallo Raffaello Zaniboni dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica Militare.



Nella mostra sono esposte fotografie inedite provenienti dagli archivi personali di alcuni reduci della seconda guerra mondiale, relative all'addestramento e alle operazioni condotte negli anni 1942 e 1943 in Africa Settentrionale e in Sicilia da reparti scelti delle nostre Forze Armate. Si tratta di argomenti non trattati nei libri di storia, con documenti che per la prima volta vengono esposti al pubblico.



La mostra resterà aperta fino a domenica 3 giugno