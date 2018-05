Castelnuovo



Inaugurata la mostra fotografica "Dagli Arditi agli Incursori"

giovedì, 31 maggio 2018, 08:50

Sabato 26 maggio, presso la "Sala Suffredini" nella Rocca Ariostesca a Castelnuovo di Garfagnana, è stata inaugurata una mostra fotografica con documenti e fotografie storiche degli Arditi Distruttori Regia Aeronautica e dell'attuale 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare.

Organizzata dal Nucleo Paracadutisti Garfagnana in collaborazione con il 17° Stormo Incursori, la mostra ha visto esposte per la prima volta le fotografie storiche provenienti dagli archivi degli ADRA Dante Lazzeri, Carlo Coppi, Vittorio Balmas e Franco Costanzo, oltre a immagini relative alle attività addestrative degli attuali Incursori.

All'inaugurazione della mostra ha presenziato il generale B.A. Incursore Riccardo Rinaldi, già comandante del 17° Stormo Incursori e oggi comandante della Scuola di Aerocooperazione sull'aeroporto di Guidonia, accompagnato dal tenente Incursore Giuseppe Campisi in rappresentanza del 17° Stormo e dal maresciallo Raffaello Zaniboni dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica Militare.

Ha partecipato alla cerimonia anche la dottoressa Annamaria Cicchetti, direttore responsabile della rivista "Folgore".

Dopo l'indirizzo di saluto dell'assessore Raggi, ha fatto gli onori di casa il fiduciario del Nucleo Paracadutisti Garfagnana, sergente del Genio Guastatori Paracadutisti Riccardo De Lucia, che ha poi lasciato la parola al presidente di Assoarma Lucca, sergente degli Alpini Ermanno Lucchesi il quale ha portato il saluto delle associazioni d'Arma della provincia e si è complimentato per l'iniziativa.

Il primo intervento di carattere storico è stato rappresentato da una sintesi sulla costituzione e lo sviluppo dei reparti speciali della Regia Aeronautica, con proiezione di immagini e carte topografiche delle zone di operazioni, a cura del tenente dell'Arma Aeronautica Luigi Casanovi, del Nucleo Paracadutisti Garfagnana.

Ha poi preso la parola il generale B.A. Incursore Riccardo Rinaldi che ha ricordato lo sviluppo delle attività di paracadutismo nell'Aeronautica Militare dal secondo dopoguerra a oggi. Il Generale Rinaldi, oltre a possedere a qualifica di Incursore, è stato ed è un esperto paracadutista che per molti anni ha militato nella "pattuglia acrobatica" dei "Falchi Blu" dell'Aeronautica Militare, partecipando a numerose manifestazioni in Italia e all'Estero e per oltre dieci anni ha anche svolto le funzioni di "speaker" della pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori" in occasione delle manifestazioni aeree.

Il tenente Incursore Campisi ha poi tracciato un quadro delle attività del 17° Stormo Incursori, presso il quale presta servizio dopo aver frequentato l'Accademia Aeronautica, oggi impegnato in diversi scenari internazionali dove sono richieste le doti di professionalità, intraprendenza e capacità militare proprie del reparto.

Al termine degli interventi, sono stati consegnati ai relatori alcuni simbolici doni offerti dal comune e dalla pro loco di Castelnuovo di Garfagnana, oltre al calendario 2018 del Nucleo Paracadutisti Garfagnana.

Hanno preso parte alla cerimonia, oltre a molti cittadini, il comandante della Brigata di Castelnuovo di Garfagnana della Guardia di Finanza, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Artiglieri, dell'Associazione Nazionale Forestali, dell'Associazione Nazionale Granatieri e dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia.

Prossimo appuntamento per domenica 24 giugno, a Vagli Sotto, per inaugurazione di un monumento in ricordo delle missioni in Africa Settentrionale e in Sicilia compiute dagli ADRA e dal X Reggimento Arditi nella seconda guerra mondiale.