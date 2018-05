La minoranza chiede un consiglio comunale sul futuro della Rocca Ariostesca

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 25 maggio 2018, 14:31

Martedì 29 maggio alle 14.30, presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana, si terrà un incontro con i rappresentanti delle associazioni che sono interessate all’aggiornamento sulle procedure in merito all’organizzazione di manifestazioni temporanee e di pubblico spettacolo

mercoledì, 23 maggio 2018, 19:13

Sarà una vera e propria "fiera della sanità", come l'hanno definita gli organizzatori, che andrà in scena sabato 26 e domenica 27 maggio in piazza del Duomo a Castelnuovo con la presenza di dieci medici della zona che, gratuitamente, si metteranno al servizio dei cittadini per visite mediche specialistiche

martedì, 22 maggio 2018, 16:15

La sezione Garfagnana dell’associazione Autieri d’Italia sarà presente al 29° raduno nazionale che si svolgerà a Portogruaro dal 25 al 27 maggio. Per l’occasione gli Autieri, guidati come sempre dal presidente Massimo Turri, saranno accompagnati dalla Filarmonica “Verdi” che presterà servizio nel corso del raduno

martedì, 22 maggio 2018, 14:38

Sono tre le classi di studenti delle scuole di Lucca che partecipano alla Finale Regionale Toscana di Impresa in azione, domani a partire dalle 10,30 in Piazza Vittorio Emanuele a Pisa. Tra queste la 3^ B del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Castelnuovo Garfagnana

martedì, 22 maggio 2018, 11:15

Il 26 maggio, alle 17, sarà aperta a Castelnuovo di Garfagnana, presso la "Sala Suffredini" alla Rocca Ariostesca, una mostra fotografica con fotografie storiche provenienti dagli archivi degli ADRA Dante Lazzeri, Carlo Coppi, Vittorio Balmas e Franco Costanzo e con fotografie relative all'attività e alle missioni dell'odierno 17° Stormo Incursori...

lunedì, 21 maggio 2018, 15:56

Altro giro di visite nelle scuole da parte del Gestore GAIA S.p.A. per insegnare le buone pratiche e il funzionamento del servizio idrico ai bambini delle scuole primarie presenti nel territorio gestito. Stavolta il Gestore si è diretto in zona Gargagnana e Mediavalle e ha incontrato più di 350 bambini...