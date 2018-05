Castelnuovo



"Lions in piazza" a Castelnuovo per visite sanitarie gratuite

mercoledì, 9 maggio 2018, 09:33

Sono aperte le prenotazioni per la prevenzione sanitaria gratuita aperta a tutti. E' possibile contattare le misericordie, i posti sono limitati.



Il Lions Club Garfagnana organizza nei giorni 26 e 27 maggio "Lions in Piazza", che quest'anno si terrà a Castelnuovo di Garfagnana.



Le visite gratuite si svolgeranno nei giorni di sabato 26 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica 27 maggio dalle 9 alle 13. L'evento è organizzato in collaborazione con le Misericordie della Garfagnana, la Croce Verde ed il sostegno importantissimo della Farmacia Gaddi, Studio 92, Theobroma – Capolavori di dolcezza e la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana.



"Abbiamo costruito una sinergia con le Misericordie e la Croce Verde che ci permette di essere più operativi - racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Marco Castrucci - offrendo la possibilità di un servizio di trasporto per i pazienti che non possono muoversi, vista anche la particolare conformazione logistica del nostro territorio."



Le branche specialistiche coinvolte sono: – Audiologia – Cardiologia – Dermatologia – Diabetologia – Ecocolordoppler vascolari – Nutrizionistica – Oculistica – Ortopedia



"Ogni visita sarà preceduta da una diagnostica strumentale ed ematica con misurazioni della glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, ECG, peso ed altezza, e BMI a seconda del percorso previsto per ogni specialista - racconta il presidente della Commissione Lions in Piazza Dott. Serafino Viviani - Dieci medici specialisti, alcuni appartenenti ai Lions Club International della zona oltre ad altri non Lions, presteranno gratuitamente la loro opera, aiutati e supportati da personale paramedico appartenente alle misericordie."



Le visite dovranno essere prenotate contattando la Misericordia del proprio comune per i pazienti della Garfagnana, mentre per i residenti nella Media Valle del Serchio contattando la Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana.



Di seguito i recapiti di riferimento per le prenotazioni, attivi fino ad esaurimento dei posti disponibili.



– Castelnuovo di Garfagnana / Mario Moscardini Tel. 3200179561 – Camporgiano / Cassettai Sara Tel. 3477909565 – Minucciano / Loriano Canini Tel. 3474981009 – Piazza al Serchio / Cassettai Marzia Tel. 3292144649 – Vagli / Puglia Fausto Tel. 3383997178



Questa manifestazione rientra nell’attività di servizio e di sussistenza che i Lions svolgono sul territorio a beneficio della popolazione in ottemperanza al nostro motto “WE SERVE”.