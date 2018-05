Castelnuovo



“Noi e i Robot”, studenti a lezione dall'ex ministro Carrozza

lunedì, 14 maggio 2018, 15:50

Stamattina alcune classi dell’ ISI Garfagnana, con i rispettivi docenti, hanno avuto l’opportunità di incontrare la professoressa Maria Chiara Carrozza, docente di bioingegneria industriale al Sant’Anna di Pisa e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi (già ministro della pubblica istruzione), che ha illustrato loro le novità e le prospettive offerte dalle innovazioni nel campo della robotica, presentando il suo libro nato dalle sue lezioni. I ragazzi sono stati guidati a capire che l’evoluzione della robotica è fondamentale per comprendere la sfida culturale e politica della quarta rivoluzione industriale e che intraprendere questo viaggio nella robotica significa, quindi, fare un viaggio nel futuro dell’umanità.

Ha aperto la mattinata la dottoressa Donatella Buonriposi, dirigente USP di Luca-Massa-Carrara che ha apprezzato l’evento, ricordando come anche le politiche territoriali sulla scuola indichino la strada dell’automazione e della robotica come priorità, visto l’attivazione di nuovi percorsi scolastici presso l’ISI Garfagnana tra cui Automazione e Sistema Moda.

Anche il dirigente scolastico, professor Massimo Fontanelli, ha sottolineato l’impegno ed i risultati ottenuti dalla scuola in questo settore, non ultimo un finanziamento di circa 100 mila euro da impiegare per il potenziamento di laboratori e materiale tecnologico.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi ha ulteriormente sottolineato l’importanza dell’argomento e la sua relazione con i percorsi scolastici, auspicando un interesse attivo e fattivo degli studenti per capire la realtà e l’evoluzione del mondo in cui viviamo.

Al termine della presentazione gli studenti hanno posto diverse domande alla professoressa Carrozza che li ha sollecitati a conoscere ed a saper gestire una realtà inevitabile; in questo la scuola e la conoscenza saranno un binomio inscindibile anche per un uso “etico” della tecnologia.