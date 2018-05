Castelnuovo



Nuovi concerti per la Corale del Duomo di Castelnuovo

mercoledì, 16 maggio 2018, 14:07

La corale del Duomo di Castelnuovo di Garfagnana, dopo avere festeggiato a dicembre i "primi" 30 anni di attività, continua con vigorosa energia a proporre nuovi programmi ed eseguire concerti oltre che curare il servizio liturgico presso il Duomo SS. Pietro e Paolo in Castelnuovo di Garfagnana durante le celebrazioni più importanti.

Sabato prossimo 19 maggio, alle 21, la corale terrà un concerto presso la chiesa parrocchiale di Careggine proponendo brani di musica sacra che spaziano dal 1700 al 2000. Mercoledì 5 giugno, invece, alle 17 accompagnerà coi propri canti la celebrazione liturgica presso la Basilica di San Pietro in Vaticano ed il giorno seguente canterà nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Giovedì 7 giugno, poi, canterà per la solenne liturgia dell'Ottava del Corpus Domini proponendo musiche nuove composte espressamente per tale occasione dal maestro Luca Bacci da sempre suo direttore. Infine, ultimo appuntamento della stagione (il coro cessa le prove nei mesi di luglio ed agosto) sempre in Duomo a Castelnuovo per la solennità di San Pietro (29 giugno) dove, come ogni anno, viene eseguito un importante ed imponente Tu es Petrus.

La Corale del Duomo in questi anni ha inciso una ventina di CD, eseguito oltre 450 concerti e partecipato a numerosissime rassegne corali in Italia ed all'estero ricevendo lusinghieri consensi di pubblico e critica. Un piccolo ma significante fiore all'occhiello della Garfagnana.