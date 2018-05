Castelnuovo



Presentato il restauro della Rocca, un cantiere aperto lungo 18 mesi

sabato, 12 maggio 2018, 14:54

di michele masotti

In un Teatro Alfieri gremito, si è alzato il “sipario” sul progetto di restauro della Rocca Ariostesca. Tutto questo sarà soltanto il primo passo verso la formazione di un polo museale dedicato a Ludovico Ariosto, vissuto in questa zona dal 1522 al 1525, e di un Hub comunicativo per tutta la “Garfagnana Estense”, dando vita ad una sinergia turistica-culturale tra i vari comuni adiacenti. Inoltre potrebbero aprirsi, come detto dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, degli spazi lavorativi per i giovani. Lavori che dovrebbero avere una durata di 18 mesi.

Il presidente dell’Unione dei comuni della Garfagnana Nicola Poli ha portato il saluto di tutti i cittadini e si è detto felice per l’evoluzione intrapresa da questo progetto che va ad inserirsi in un percorso, intrapreso da tempo, di un turismo fondato sulle tradizioni di questo territorio. “Questa è la stagione delle pianificazioni.” – ha commentato il sindaco di Minucciano - “Tutto questo ridisegnerà la nostra zona nei prossimi 15 anni. Il progetto del Ducato Estense è una delle conquiste maggiormente importanti poiché la Garfagnana viene proiettata in una dimensione sovraregionale.”

Anche il sindaco di San Romano, uno dei comuni garfagnini coinvolti nel progetto “Ducato Estense” insieme a Castelnuovo, Molazzana, Gallicano e Fosciandora, Pier Romano Mariani ha illustrato quali nuovi servizi verranno offerti per i turisti che visiteranno la Fortezza delle Verrucole. “Fin dal 1985 quando il comune di San Romano ha acquistato la fortezza delle Verrucole” – ha dichiarato Mariani- “si è sempre lavorato per recuperare questa struttura. Il punto focale, per quanto riguarda il nostro comune, sarà la costruzione di una monorotaia, accessibili anche alle persone diversamente abili, che condurrà i visitatori dal paese fino alla fortezza. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo infatti realizzando anche un ascensore che permetterà di raggiungere l’ultimo piano della Rocca della fortezza. L’importanza di tale progetto è che, grazie alla collaborazione tra i comuni, stiamo creando delle solide prospettive per i nostri giovani.”

L’intervento più atteso e maggiormente significativo è stato quello del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliascchi che ha ripercorso l’iter che ha portato all’apertura di questo cantiere a cielo aperto, come da lui stesso definito, e di questa opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro. “Ci apprestiamo a intraprendere una sfida affascinante” – ha esordito il primo cittadino- “che può creare molte opportunità di impiego nella nostra zona. Mi sento di ringraziare i rappresentanti delle istituzioni come il senatore Andrea Marcucci, l’onorevole Raffaella Mariani e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini per il contributo fondamentale che ci hanno dato per questo progetto che sarà di respiro internazionale.”

In seguito Tagliasacchi è sceso nei dettagli relativi ai costi che sono scaturiti dai vari interventi. “Per la messa in sicurezza della Rocca e del recupero del tetto c’è stata una spesa di 1 milione, mentre grazie al progetto “Terre Estense” sono arrivati 2,5 milioni di finanziamenti per il restauro della Rocca Ariostesca in un piano di sviluppo culturale turistico legato a Modena, Ferrara e Reggio Emilia. Mi preme sottolineare, rivolgendomi alla cittadinanza, che non stiamo soltanto ristrutturando dei muri.”

Per Andrea Tagliasacchi un vero punto di svolta è rappresentato “dalla creazione di un percorso di accesso a questa struttura. Un passaggio che definirei epocale per la nostra valle.” Un’importante novità sarà rappresentata dall’installazione di un ascensore panoramico che salirà fino alla torre della Rocca per garantire una visione panoramica del capoluogo garfagnino. “La nostra idea” – prosegue Tagliasacchi- “è quella di un cantiere a cielo aperto, per far sì che ci sia un dialogo costante con le scuole, i cittadini e le associazioni del nostro territorio. Abbiamo già alle spalle iniziative, come l’Orlando Curioso e la mostra del pittore Antonio Possenti presso la Fortezza Mont’Alfonso, che hanno avuto come filo conduttore la figura di Ludovico Ariosto. Voglio vincere una sfida che unisca le ricchezze del territorio e le bellezze culturali.”

Capitolo tempistiche: dopo aver confermato che questo investimento rientra nei 70 milioni (di cui 5 destinati alla Garfagnana) del progetto “Ducato Estense” e spiegato come nel bando di assegnazione tra gli otto gruppi sia stato scelto quello guidato dall’architetto Marco Dezzi Bardeschi, Tagliasacchi, ha dichiarato che i lavori partiranno a settembre. La conclusione è prevista tra il settembre 2019 e la primavera 2020.

E proprio Dezzi Bardeschi ha preso la parola, illustrando a sommi capi in che maniera si vuole riportare la Rocca Ariostesca ai tempi di Ludovico Ariosto. “Il progetto che presentiamo è frutto di un lavoro di squadra.” – è l’incipit dell’architetto- “Ci troveremo a lavorare in un edificio sostanzialmente in un buono stato. L’obiettivo che ci siamo prefissate è quello di rendere la Rocca maggiormente fruibile a tutti. Oltre all’ascensore panoramico, una delle attrazioni più attese, verranno costruiti degli ascensori per riconnettere tra loro i vari piani.”

In seguito si sono succeduti gli interventi, particolarmente interessanti e di stampo squisitamente culturale, del sopraintendente di Lucca e Massa Carrara per i beni culturali Luigi Ficacci, della professoressa della Scuola Normale Superiore di Pisa Lina Bolzoni, del giornalista del Corriere della Sera Pierluigi Panza e della segretaria regionale dell’Emilia Romagna dei beni e dell’attività culturali Sabina Magrini.

A questo evento hanno preso parte anche diverse scolaresche del capoluogo garfagnino, nonché alcune classi provenienti da Lucca.