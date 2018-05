Castelnuovo



Professione Donna: Alessandra Fanani e la passione per l’arte

giovedì, 3 maggio 2018, 18:02

Sabato 5 maggio l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta Alessandra Fanani e la sua passione per l’Arte.



Nata a Castelnuovo di Garfagnana nel 1991, è originaria del paese di Camporgiano e vive a Barga dal suo primo anno di Liceo. La sua passione per il disegno inizia alle scuole elementari dove vince i primi concorsi di disegno. Durante gli anni al Liceo Artistico A. Passaglia di Lucca (corso Visivo Ambientale) ne vince altri: il primo riguarda un manifesto per celebrare il 62° anniversario del 25 Aprile a Marignana, mentre il secondo è legato alla manifestazione Lucca Comics and Games 2008, tramite la Ludolega Art Contest, dove viene richiesto un disegno che rappresenti il romanzo “Il mondo di Vorodin”, che le permette di esporre alcuni dipinti alla manifestazione. Durante il corso di scultura conosce il maestro d'arte Simone Caldognetto grazie al quale, nel 2010, partecipa al concorso organizzato dalla Confartigianato di Lucca presentando la scultura in cartapesta e ferro di uno storico fabbro di Lucca con la quale vince sia il primo premio nella categoria “lavoro individuale”, sia il primo premio nella categoria “lavoro di gruppo”. Frequenta poi l'Accademia di Belle Arti con indirizzo Scultura, iniziando il suo percorso a Carrara e successivamente a Firenze, dove si laurea con la tesi dal titolo “La fiaba scolpita” nel 2015. Alessandra approfondisce le tecniche scultoree, di disegno e di incisione, continuando a coltivare, nel tempo libero, la passione per la pittura.



Frequenta un corso di Grafica Pubblicitaria a Firenze e approfondisce così la serigrafia, la fotoincisione, le basi della fotografia, della tipografia e l'illustrazione digitale. Nel 2016 ha iniziato una collaborazione con il Mercato Centrale Vecchio di San Lorenzo a Firenze, per il quale ha ideato un pannello decorativo utilizzato poi anche per la stampa accessori in vendita presso il centro. Inoltre, sempre per il Mercato, Alessandra crea dei disegni con illustrazioni di personaggi e opere d'arte fiorentine (come Dante e la Venere del Botticelli) da stampare sui vari gadget. Lo scorso anno ha allestito un'esposizione durante la rappresentazione teatrale “Luci sulla Via” tenutasi presso il teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana e organizzato dalla compagnia teatrale Via Lattea.



“La mostra “Giovani Donne” – ci spiega Alessandra - nasce quasi per caso facendo il ritratto di una mia amica; è da questa pittura che è partita la mia ricerca. Il mio progredire nelle forme espressive nella realizzazione delle tele con una tecnica via via più sicura, è andato di pari passo con il mio viaggio sempre più profondo nelle immagini di queste ragazze. Le giovani di oggi rappresentate spesso in modo così “sconfitto” a guardarle bene, a guardarle da vicino, mostrano tutta la loro freschezza, il loro entusiasmo, il loro sguardo impaziente sulla vita. Appaiono colorate, sorridenti, fresche, vitali e vive, curiose e determinate, riflessive e serene, pronte ad abbracciare scelte difficili, percorsi complicati con una grande determinazione, col sorriso ironico sul volto, lo sguardo volto al futuro”.



Durante la mostra saranno esposte anche alcune opere significative del suo percorso. "Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è patrocinato da comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana e dalla Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana.