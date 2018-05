Castelnuovo



Progetto Donna incontra Anita Azzi e Sara Crincoli

venerdì, 18 maggio 2018, 08:56

Sabato 18 maggio l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta l’ultimo incontro dedicato all’Arte con Anita Azzi e Sara Crincoli che parleranno della loro passione rispettivamente per musica e danza.



Anita Azzi ha iniziato gli studi musicali con Anna Baiocchi a Castelnuovo di Garfagnana, suo paese di origine, e li ha proseguiti a Firenze con Lucia Passaglia, sotto la guida della quale ha conseguito il Diploma di Pianoforte presso l’Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca nel 1987. Ha poi proseguito il perfezionamento frequentando i Seminari Musicali Internazionali di Macerata e i corsi di Musica da camera presso l’Accademia Musicale Umbra di Perugia. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali, ottenendo il secondo premio alla Rassegna di Musica da Camera di Genova nel 1990, in duo con la clarinettista Tania Dondoli, e il primo premio assoluto nella categoria riservata al pianoforte a quattro mani, in duo con la pianista Sabrina Gabellieri al Concorso Pianistico Nazionale di Camaiore (Lucca) nel 1993. Nel contempo ha frequentato corsi di perfezionamento con i pianisti Rossana Bottai ed Hector Moreno presso l’Istituto Musicale Rodolfo Del Corona di Livorno. In seguito, in duo con la pianista Rossella Piegaia, ha seguito i corsi di perfezionamento di Pier Narciso Masi, prima alla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino, poi presso l’Accademia Pianistica di Imola. Con lo stesso docente ha frequentato per due anni i Corsi di Musica da Camera della Scuola di Musica Sinfonia di Lucca, continuando a tenere concerti per varie istituzioni musicali. Ha partecipato, sempre in duo pianistico, alla prima edizione dell’International Music Academy, tenutasi a Castelnuovo di Garfagnana nel 2003. Fino a quel periodo ha inoltre svolto attività didattica, insegnando Pianoforte e Storia della Musica nelle principali scuole di musica delle province di Grosseto e di Lucca. Agli studi musicali ha affiancato quelli umanistici e nel 1993 si è laureata con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Firenze in Lettere ad indirizzo storico-musicale, con una tesi sulla produzione strumentale degli operisti italiani dell’Ottocento. E’ stata responsabile del settore spettacoli dal 1995 al 1998 presso la redazione del quotidiano Il Tirreno di Grosseto. Attualmente lavora come docente di materie letterarie presso la Scuola Media ad indirizzo musicale Giovanni Pascoli di Castelnuovo di Garfagnana. Nel 2005, durante il concerto finale del 1° Concorso Pianistico Nazionale Roberto Zucchi, ha suonato in prima esecuzione assoluta il Notturno per pianoforte dello stesso Zucchi, compositore e direttore d’orchestra livornese del primo Novecento. Dal 2011 fa parte dello staff artistico della EMA Vinci records, presso la quale svolge un’intensa attività discografica. Sempre per la stessa EMA Vinci records si occupa della stesura e della revisione di articoli relativi alle produzioni musicali. Nel novembre 2016 ha partecipato alla rassegna Luci sulla via – Lampi teatrali per la Compagnia Teatrale Via Lattea insieme all’attrice Giulia Perelli, negli spettacoli Donna è Poesia e Donna è Fantasia, che si sono tenuti presso il Ridotto del Teatro Comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Da questo incontro è nata l’idea di una produzione audiovisiva, attualmente in fase di realizzazione, basata sulle poesie e le musiche scelte per gli spettacoli. Lo scorso anno ha lavorato alle musiche per “Le donne dell’Orlando furioso” di Maria Riani, selezionando, eseguendo e registrando tutti i brani della colonna sonora dello spettacolo organizzato dalla stessa associazione culturale “Progetto Donna“, che è andato in scena l’8 marzo 2017 presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Da questa esperienza ha avuto origine l’album omonimo che contiene tutte le musiche eseguite e che è presente sui principali stores digitali. Sta collaborando con vari musicisti tra cui Kamran Khacheh, Aram Khacheh, Gemma Adorni, Elena Profeti e Giuseppe Scali.



Sara Crincoli ha iniziato dall’età di 4 anni, spinta dalla passione della mamma, a frequentare danza crescendo nel Centro Studi Danza & Artis't di Ilaria Pilo a Castelnuovo. Ha poi continuato gli studi a Roma, perfezionandosi presso il S.N.S. Sonia Nifosi Studio, Centro Internazionale di Cultura e Monitoraggio per l'Alta Formazione Professionale della Danza. Ha affrontato un duro lavoro tecnico e teorico spaziando dalla danza classica alla neoclassica in diversi stili, dal Modern al Contemporaneo al Jazz in diverse tecniche, al teatro-danza e studiando il repertorio classico moderno e contemporaneo, storia della musica e analisi musicale, fino ad arrivare sul palcoscenico del Teatro Cassia di Roma: in “Volti di donna”, Sara ha realizzato una esibizione interdisciplinare in due atti, vestendo anche i panni di Marilyn Monroe per raccontare del percorso e della sua crescita artistica e tecnica. Al termine della performance, Sara ha ricevuto il diploma di danzatore professionista del Neoclassical-contemporary dance department del SNS rilasciato dalla Federazione Italiana Danza. "Professione Donna.



Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile" è patrocinato da comune di Castelnuovo di Garfagnana, Proloco Castelnuovo di Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana e dalla Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana ed è realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.