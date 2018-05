“Riprendiamoci la patente” approda a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 4 maggio 2018, 09:30

La Gazzetta del Serchio ha intervistato Anna Salvietti, docente di Castelnuovo che ha aderito allo sciopero e che, dopo aver ottenuto tre anni fa il ruolo con riserva, ora rischia la revoca del contratto indeterminato e l'esclusione dalle GaE

giovedì, 3 maggio 2018, 18:16

Disagi per i pendolari della stazione ferroviaria di Castelnuovo che da più di un mese segnalano il malfunzionamento della macchinetta automatica per fare i biglietti. Trenitalia spiega i motivi del disservizio ed annuncia un celere intervento di ripristino

giovedì, 3 maggio 2018, 18:07

Lunedì 7 maggio alcuni alunni delle classi quarte dell’ITT “F. Vecchiacchi” si recheranno a Rioveggio (BO) nell’ambito del progetto “UnITI per il Motorsport” ed in collaborazione con il progetto “The road to life”

giovedì, 3 maggio 2018, 18:02

Sabato 5 maggio l'Associazione Culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana presenta Alessandra Fanani e la sua passione per l’Arte. Nata a Castelnuovo di Garfagnana nel 1991, è originaria del paese di Camporgiano e vive a Barga dal suo primo anno di Liceo

giovedì, 3 maggio 2018, 12:33

Venerdì 4 maggio, alle 10 presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana, si terrà l’incontro formativo "Riprendiamoci la patente” promosso dell’Automobile Club Lucca in collaborazione con il servizio di polizia municipale dell’Unione Comuni Garfagnana e il comune di Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:56

“Una giornata storica per Castelnuovo e la Garfagnana” così il sindaco Andrea Tagliasacchi ha definito quella odierna. E’ infatti partito il cantiere che la storica azienda locale Antica Valserchio, della famiglia Bertolani, per la costruzione del nuovo stabilimento nell’area dell’ex Tintoria