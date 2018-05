Castelnuovo



Si presenta il progetto per l'adeguamento dell'ospedale di Castelnuovo

mercoledì, 16 maggio 2018, 18:01

Si svolgerà venerdì 18 maggio a partire dalle 15 nella Sala Luigi Suffredini in Piazzetta Ariosto a Castelnuovo Garfagnana, una seduta straordinaria della Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Valle del Serchio in cui verrà illustrato il progetto per l'adeguamento funzionale normativo dell'ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo.

L'intervento complessivo si compone di due lotti distinti: il primo comprende essenzialmente l'adeguamento sismico degli edifici, la realizzazione delle tre nuove sale operatorie e del nuovo polo di endoscopia, sala gessi ed ambulatori ortopedici; il secondo lotto comprende invece: lo spostamento di sede del Pronto Soccorso; la realizzazione di un nuovo ingresso, di un nuovo polo ambulatoriale e della nuova morgue.

La presenza dei progettisti e dei rappresentanti dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda USL Toscana nord ovest permetterà di evidenziare le modalità ed i tempi dell'intervento.

Vista l'importanza del progetto per la comunità, la seduta straordinaria convocata dal presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci, Andrea Tagliasacchi, sarà aperta anche alla cittadinanza.