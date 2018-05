Castelnuovo



Sicurezza, Tagliasacchi sottoscrive il protocollo in prefettura: "Presto 15 telecamere in punti strategici del comune"

martedì, 29 maggio 2018, 13:22

di eliseo biancalana

I sindaci dei comuni di Castelnuovo Garfagnana e Villa Basilica hanno siglato stamani in prefettura due distinti protocolli sulla sicurezza volti al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e alla tutela del decoro urbano, attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza locale.

Il prefetto Maria Laura Simonetti ha ricordato che il ministero dell'interno ha costituito un apposito fondo nazionale (dal valore di 37 milioni di euro) permettendo ai comuni interessati di ottenere finanziamenti per l'installazione di moderne tecnologie di videosorveglianza. Villa Basilica e Castelnuovo Garfagnana sono i primi due comuni provincia di Lucca che hanno completato la fase istruttoria, ma hanno manifestato la volontà di partecipare al bando anche i comuni di Lucca, Viareggio e Massarosa. Sui protocolli si esprimerà il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le risorse saranno poi attribuite dal ministero con un proprio decreto, sulla base di un'apposita valutazione nazionale.

Il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, ha spiegato che saranno installate 15 telecamere in punti strategici del comune, che saranno collegate con i carabinieri. Il sistema di videosorveglianza verrà sviluppato in accordo con l'Unione dei Comuni della Garfagnana. Per quanto invece riguarda Villa Basilica, il sindaco Giordano Ballini ha detto che le telecamere verranno installate sia in zone defilate del territorio dove sono presenti case sparse, sia sull'Altopiano delle Pizzorne, che nel periodo estivo vede un significativo afflusso di turisti. Tra gli obiettivi dell'amministrazione locale, c'è anche quello di contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Erano presenti alla firma del protocollo anche il questore Vito Montaruli, il comandante dell'Arma dei carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono, il comandante della guardia di finanza colonello Massimo Mazzone.