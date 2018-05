Castelnuovo



Una classe del Galilei alla finale regionale di "Impresa in azione"

martedì, 22 maggio 2018, 14:38

Sono tre le classi di studenti delle scuole di Lucca che partecipano alla Finale Regionale Toscana di Impresa in azione, domani 23 maggio a partire dalle ore 10,30 in Piazza Vittorio Emanuele a Pisa: la 3^ B del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Castelnuovo Garfagnana, lae 4^ B dell’Istituto Tecnico ISI Pertini con indirizzo grafica e comunicazione e la 4^A dell’Istituto Professionale ISI Pertini con indirizzo servizi commerciali.

Più 600 studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena che hanno partecipato all’edizione di quest’anno del progetto, allestiranno in Piazza Vittorio Emanuele a Pisa 27 stand allestiti per far conoscere le idee imprenditoriali con le quali partecipano alla gara.

Impresa in azione è un programma, sviluppato in tutta Italia da 15 anni, di educazione imprenditoriale per gli studenti dai 16 ai 19 anni degli utlimi tre anni delle scuole superiori, riconosciuto come forma di Alternanza Scuola-Lavoro dal MIUR, che offre un’esperienza professionale a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno alla scuola.

Dal 2011 l’iniziativa è divenuta regionale grazie alla partnership con Regione Toscana, Unioncamere Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale. L’edizione 2018, patrocinata dal Comune di Pisa è sostenuta dalle Camere di Commercio di Lucca e Pisa e dal Rotary Distretto 2071.

Si tratta di una iniziativa di alternanza capace di offrire ai ragazzi percorsi utili ad acquisire competenze manageriali: gli studenti, infatti, costituiti in team di imprenditori, hanno dato vita, durante il corso dell’anno a vere e proprie imprese, ideando e realizzando prodotti e servizi, fino ad arrivare alla fase di distribuzione e vendita. Il 23 maggio presenteranno le loro idee e si sfideranno per aggiudicarsi la finale regionale e poter accedere alla competizione nazionale BIZ Factory, in programma a Milano il 4 e 5 giugno prossimi per contendersi il titolo di Migliore Impresa JA 2018 che rappresenterà a sua volta l’Italia alla JA Europe Company of the Year Competition a Belgrado in Serbia il prossimo luglio.

Sarà una giuria qualificata di imprenditori, esperti d’azienda, docenti universitari e rappresentanti di istituzioni a valutare le mini imprese e proclamare, al termine dei lavori alle ore 15.30, la migliore Impresa JA Toscana.

Saranno inoltre assegnati i seguenti riconoscimenti speciali:

il Premio “Rotary: giovani@intrapresa.futuro” consegnato da Giampaolo LaduGovernatore RotaryDistretto 2071, al team che meglio avrà saputo guardare al futuro;

il Business Model Award, consegnato da Riccardo Breda, Presidente Unioncamere Toscana, al team con il miglior modello di business;

il Team Award, consegnato da Roberto Curtolo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, all’impresa con il miglior team;

l’Ecoinnovation Award, consegnato da Cristina Grieco Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana, a chi ha saputo introdurre un’innovazione ecosostenibile;

il Social Communication Award, consegnato da Giorgio Bartoli Presidente della Camera di Commercio di Lucca, riservato all’impresa che ha utilizzato meglio le strategie di comunicazione social.

I numeri di Fare impresa in azione

Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore che in 14 anni ha coinvolto 60 mila studenti italiani, 18.000 nell’anno scolastico 2016/2017 e oltre 310.000 ogni anno in tutta Europa.

I progetti delle scuole lucchesi

LuccaAway Ja

Mini impresa creata dagli studenti dell' ISI Pertini di Lucca, la classe 4A dell'indirizzo Professionale dei Servizi Commerciali e la 4A dell'indirizzo Tecnico Grafico per la Comunicazione. Insieme hanno aderito al progetto Impresa in Azione per realizzare un prodotto che rappresenta una fusione delle loro competenze. Con l’impresa LuccAway JA" hanno creato un marketplace per promuovere le attività commerciali del centro storico di Lucca, puntando su fattori fondamentali come varietà, esclusività e tipicità dei loro prodotti.

L'obiettivo è stato quello di creare una vetrina digitale per i prodotti commercializzati dalle attività del centro storico di Lucca andando ad integrare e potenziare il percorso di vendita tradizionale; considerando che molti siti offrono il medesimo servizio promuovendo la tipicità Toscana, lasciando però in ombra la nostra provincia, riteniamo che il nostro prodotto possa rappresentare una novità a livello locale e non solo.

4business JA

Impresa fondata sulla collaborazione delle due classi quarte dell'Istituto ISI Pertini di Lucca: 4B professionale e 4B tecnico grafico. L'idea di far collaborare le due classi è scaturita dall'esperienza passata e proficua intrapresa nell' Associazone Coop. Scolastica del precedente a. s., dove le due classi mettevano in campo le proprie competenze. Oggetto dell’impresa è la progettazione e realizzazione di un'applicazione mobile dedicata ad una realtà museale della nostra città: la casa natale di Giacomo Puccini.

L'applicazione, denominata "Puccini for real", sarà realizzata utilizzando la tecnologia beacon e permetterà l'interazione tra reale e digitale.

Fuoriclasse JA

Impresa creata dagli studenti della classe 3^ B del Liceo Scientifico Galileo Galielei di Castelnuovo Garfagnana. L’impresa ha come oggetto la promozione del territorio della Garfagnana attraverso un libro fotografico che racconti la storia, il territorio, l’evoluzione dal punto di vista socio-economico.