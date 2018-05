Castelnuovo



UnITI per il Motorsport, alunni in trasferta a Rioveggio

giovedì, 3 maggio 2018, 18:07

Lunedì 7 maggio alcuni alunni delle classi quarte dell’ITT “F. Vecchiacchi” si recheranno a Rioveggio (BO) nell’ambito del progetto “UnITI per il Motorsport” ed in collaborazione con il progetto “The road to life”. I quattro studenti più meritevoli, per partecipazione e per risultati scolastici, ed in possesso di patente, parteciperanno ad un corso di guida sicura gratuito, accompagnati da Massimiliano Bosi, Campione italiano Rally nella categoria R1 e nel Trofeo Suzuki, con una lunga militanza nel mondo del rally, sia a livello italiano che internazionale (27 gare nel World Rally Championship), componente dell’ACI Team Italia ed istruttore certificato di guida sicura e pilotaggio e dai professori Francesco Talini e Davide Puppa.

Il progetto nel suo complesso mira a far conoscere ai ragazzi gli aspetti tecnici del mondo dei Rally e le figure professionali che gravitano intorno a questo ambiente, in particolare il corso di guida sicura consentirà agli alunni di mettere in pratica le conoscenze apprese durante lo svolgimento del progetto ed acquisire alcuni strumenti per sentirsi più sicuri alla guida di una autovettura.

Domenica 6 maggio alle ore 22:30 andrà in onda la puntata di “Rally Dreamer” su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre o 225 di SKY) dove si parlerà del progetto, mentre domenica 13 alla stessa ora la puntata che vedrà protagonisti i ragazzi impegnati nel corso di guida sicura.