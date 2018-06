Castelnuovo



Compriamo a Castelnuovo, tiene banco il problema della quota di associazione

mercoledì, 6 giugno 2018, 08:47

di michele masotti

A pochi giorni dall’inizio degli eventi clou dell’estate di Castelnuovo di Garfagnana, il primo sarà la Notte Bianca di sabato 16 giugno, l’Associazione “Compriamo a Castelnuovo” si è riunita con buona parte dei suoi membri per discutere delle strategie da seguire nei prossimi mesi e delle prospettive di questa organizzazione. Già, perché come ha detto il presidente Federico Magagnini, in carica dal gennaio 2016, negli ultimi tre anni è stato registrato il calo di 30 soci che hanno fatto a scendere a quota 45 il numero degli esercizi commerciali che vi aderiscono. Di fatto il 60 (circa 100 unità) per cento dei negozi presenti nel capoluogo garfagnino non vi prende parte. L’incontro svoltosi nella sala “Luigi Suffredini” ha portato alla ribalta questa tematica e delle soluzioni da proporre per un maggiormente coinvolgimento di soci all’interno di questa associazione molto dedita, tra le altre cose, all’organizzazione di eventi come la Settimana del Commercio.

Sono state due ore di confronto tra il consiglio dell’associazione e i partecipanti, tra i quali c’erano anche degli esercenti che al momento non sono all’interno di “Compriamo a Castelnuovo” e hanno voluto dire la loro sulla situazione attuale del commercio sotto la Rocca Ariostesca. Secondo alcuni il calo di partecipanti all’interno di tale associazione potrebbe essere dovuta alla quota di 400 euro, richiesta dallo statuto per potervi accedere e che ogni commerciante deve fornire. “Non vorrei che passasse l’idea che Compriamo a Castelnuovo sia chi paga e chi no”- ha dichiarato Federico Magagnini- “quanto chi si associa e chi no. La quota richiesta non fa una grossa differenza dal punto di vista economico, ma ovviamente un’associazione che ha più soci giocoforza ha un maggiore peso di contrattazione. Al tempo stesso tuteliamo sempre i nostri associati e voglio aggiungere che con i soli soldi delle quote non sarebbe possibile allestire eventi importanti.” In merito alla presunta problematica dei 400 euro, le soluzioni proposte da diversi soci sono state di variare la cifra in base alla zona territoriale, in merito alla distanza dal centro, dove è situata l’attività commerciale oppure proporre una quota standard, minore a quella attualmente fissata, per quei negozi che vogliano entrare in questi giorni in “Compriamo a Castelnuovo”. La situazione dei negozi non associati è alquanto spinosa poiché, secondo alcuni commercianti-soci, questi beneficiano degli eventi di tale associazione senza aderirvi fattivamente.

“Il nostro scopo”- prosegue Magagnini- “deve essere quello di allargare la nostra base e riuscire a coinvolgere tutte quelle che attività che ad oggi non ne fanno parte.” Successivamente ha preso la parola Andrea Baiochi, che da poche settimane fa parte del consiglio di “Compriamo a Castelnuovo”. “Credo che il fine da perseguire sarebbe quello” – ha affermato Baiocchi- “che tutte le attività riuscissero ad andare bene, e non solo singoli casi, in modo che tutta l’associazione possa beneficiarne. Inutile negare che ci sia stata una scrematura di aderenti. Ci vogliono sia un esame di coscienza collettiva che una piena coscienza tra consiglio e associati.” Inoltre Baiocchi sostiene che ci debba essere una migliore comunicazione con il comune, riportando l’esempio della questione del parcheggio a pagamento in piazzale Del Genio. “Dal 9 aprile abbiamo detto la nostra su questa vicenda ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta.” è il commento di Baiocchi.

Anche Fosco Bertoli, altro membro del consiglio, è intervenuto per esporre la sua opinione su questa fase di vita di questa organizzazione e lancia la proposta di aprire l’ingresso anche ai liberi professionisti. Bertoli è un filo polemico quando afferma che “abbiamo ricevuto tante critiche e zero complimenti. Voglio ricordare come la nostra associazione sia stata la prima in Toscana a creare un centro commerciale naturale; mi dispiacerebbe molto qualora fossimo scavalcati da altre realtà.” Bertoli ha comunque mostrato molta fiducia nell’attuale fiducia del consiglio. “Ritengo che questo consiglio sia di assoluta qualità e che ci voglia un maggiore entusiasmo da parte dei soci.” ha concluso così Bertoli.

Tra le altre questioni sollevate c’è da sottolineare la richiesta di alcuni soci di organizzare e comunicare in maniera migliore l’apertura dei negozi. Pare non trovare sponda, invece, la proposta di non raggruppare tanti eventi nell’arco di dieci giorni di fila ma di provare ad utilizzare altre date. Proposta che sarà difficilmente accontentabile come ha spiegato Magagnini perché i costi sarebbero più alti. Insomma, sono stati tanti gli argomenti trattati. Vedremo nelle prossime settimane quali saranno e se verranno apportate alcune modifiche da “Compriamo a Castelnuovo” che si appresta a rilanciare la propria sfida del commercio all’ombra della Rocca Ariostesca.