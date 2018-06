Controlli straordinari dei carabinieri, sette multe

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 9 giugno 2018, 19:04

Sono stati inaugurati oggi i due appartamenti a canone agevolato, destinati a famiglie e persone in difficoltà, recuperati nel centro del paese di Antisciana grazie al progetto "Abitare collaborativo" della Fondazione Casa e al contributo decisivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

sabato, 9 giugno 2018, 15:54

Serata garfagnina per l'onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi che, di rientro da Roma dove ha assistito ai primi passi del Governo Conte (astenendosi sulla fiducia), si è recato a Cerretoli dove ha incontrato i suoi elettori e i simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni residenti in Mediavalle e Garfagnana

sabato, 9 giugno 2018, 08:37

Domenica 17 giugno, in Duomo a Castelnuovo di Garfagnana, l'Azione Cattolica della Garfagnana presenta una mostra fotografica in occasione dell'83° anniversario di fondazione e di presenza di questa associazione in Garfagnana, con foto che ripercorrono tutte le varie attività svolte da questa associazione dal 1935 fino ad oggi

venerdì, 8 giugno 2018, 15:09

E' stata inaugurata stamani, alla presenza delle autorità civili e militari, la stanza del codice rosa del pronto soccorso di Castelnuovo Garfagnana. La stanza rosa è il luogo in cui si prestano le cure sanitarie e psicologiche necessarie alle persone che hanno subito violenza

giovedì, 7 giugno 2018, 12:39

E' fissato per le 18 di sabato 9 giugno ad Antisciana (Castelnuovo Garfagnana), nei locali parrocchiali di via dello Spirito, il taglio del nastro dei nuovi locali recuperati dalla Fondazione Casa Lucca nell'ambito del progetto "Abitare collaborativo"

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:10

La macchina ricicla le lattine producendo lingottini di alluminio che saranno venduti per costruire un fondo a disposizione dell’Istituto. Le lattine diventano così rifiuti riciclati che producono valore, sostenibilità ambientale e sociale