Gli studenti dell'Itt Vecchiacchi presentano la macchina "schiaccialattine"

mercoledì, 6 giugno 2018, 09:02

Sabato 9 giugno l'associazione culturale "Progetto Donna" di Castelnuovo di Garfagnana presenta, alle 16.30 presso la Saletta Suffredini (Ex-archivio), l’ultimo incontro dedicato alla scrittura dedicato a Maria Serena Mazzi, storica medievalista e scrittrice

mercoledì, 6 giugno 2018, 08:47

Secondo alcuni il calo di partecipanti all’interno di tale associazione potrebbe essere dovuta alla quota di 400 euro, richiesta dallo statuto per potervi accedere e che ogni commerciante deve fornire

mercoledì, 6 giugno 2018, 00:38

In programma una riorganizzazione complessiva dei parcheggi a pagamento e uno studio sulla mobilità nel capoluogo. Previste inoltre due nuove assunzioni per sostituire gli operai del comune andati in pensione e agevolazioni per le nuove aperture in centro

martedì, 5 giugno 2018, 10:55

Coloro che non sono ancora donatori e che sono intenzionati a diventarlo possono rivolgersi con assoluta tranquillità e fiducia alle tante sedi delle associazioni (Fratres, Cri, Croce Verde, Avis, Autonomi, Fidas) per avere informazioni oppure recarsi direttamente ai servizi trasfusionali degli ospedali di Lucca, Barga e Castelnuovo

venerdì, 1 giugno 2018, 18:57

I bimbi delle terze, quarte e quinte dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo sono stati invitati dalla Misericordia, presso la sede in viale Pascoli, per la chiusura del progetto "La scuola per la vita" dell'anno scolastico 2017/18

venerdì, 1 giugno 2018, 16:44

Cantieri stanno partendo in questi giorni e 4 riguardano proprio il territorio di Lucca e sono Camaiore, Borgo a Mozzano, Castelnuovo Garfagnana e Forte dei Marmi. Lì la fibra ottica permetterà di collegare almeno 10 mila edifici