Castelnuovo



La comunità di Antisciana si prepara ad accogliere due famiglie in difficoltà

sabato, 9 giugno 2018, 19:04

di andrea cosimini

Sono stati salvati dal loro triste destino, l'abbattimento, per cui il comune di Castelnuovo aveva già pronta un'ordinanza sul tavolo. E invece no. I locali adiacenti alla chiesa parrocchiale di Antisciana, ormai abbandonati e destinati al degrado, sono tornati a vivere e, per di più, con un nobile scopo: quello di ospitare, a canone agevolato, famiglie e persone in difficoltà rientranti nella cosiddetta "fascia grigia", ovvero quella fascia intermedia che non può permettersi una casa ai prezzi di mercato ma, allo stesso tempo, non possiede nemmeno i requisiti necessari per poter accedere agli alloggi popolari (Erp).



Saranno destinati proprio a loro i due appartamenti recuperati dalla Fondazione Casa Lucca, con il generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nell'ambito del più articolato progetto "Abitare collaborativo" che riguarda varie zone periferiche e collinari del territorio provinciale.



I due appartamenti, suddivisi su due piani, sono pressoché speculari tra di loro. Entrambi possono essere occupati fino a tre-quattro persone, a seconda delle esigenze, con l'appartamento al pian terreno adibito specificatamente per i portatori di handicap. Qui potranno trovare ospitalità lavoratori precari, ad esempio, famiglie in difficoltà, ma anche persone senza dimora, anziani, persone sole o donne vittime di tratta e di violenze.



Tra i più soddisfatti del risultato raggiunto non poteva essere che lui, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, legato visceralmente alla comunità di Antisciana nella quale è nato e cresciuto. E' stato lui a fare da "padrone di casa" oggi, durante l'inaugurazione, alla quale hanno preso parte numerosi consiglieri del comune, di maggioranza e opposizione, e numerosi cittadini del posto pronti ad accogliere i futuri inquilini dei due appartamenti.



"Vorrei sottolineare l'importanza di questo intervento - ha esordito Tagliasacchi -. In comune avevamo già pronta un'ordinanza di demolizione di questa struttura, ormai abbandonata, ma sapevamo che questa soluzione avrebbe comportato tutta una serie di problematiche. Siamo riusciti quindi a creare una sinergia con la Fondazione Casa che ci ha permesso di non demolirla ma, al contrario, di recuperarla. Credo che sia un segnale importante di presidio al paese e di carattere sociale vista la sua finalità".



La presenza di Tagliasacchi, però, è stata importante anche perché è stato proprio sotto la sua presidenza alla provincia di Lucca che, come ha ricordato Mario Regoli, la Fondazione Casa ha visto la luce.



"Fu proprio Tagliasacchi - ha spiegato il vice-presidente della Fondazione - che deliberò per l'istituzione della Fondazione Casa alla fine del suo mandato. E fu Stefano Baccelli, successivamente, a dare poi il via al progetto. Oggi sono presenti entrambi, seppur in ruoli diversi. Il recupero dello stabile in questione rientra perfettamente nei principi del progetto. Si tratta infatti di una struttura situata in zona periferica, recuperata dal degrado, e inserita in un contesto sociale giusto. Antisciana è infatti notoriamente un paese accogliente e con una lunga storia di volontariato alle spalle. Il recupero dell'immobile è stato fatto con tutti i requisiti che una ricostruzione ecologica-ambientale oggi richiede: dal risparmio energetico a quello idrico, e così via".



Ecco, allora, che anche l'altro ex-presidente della provincia, oggi consigliere regionale, Stefano Baccelli ha approfittato della sua presenza per ricordare la storia legata all'istituzione della Fondazione Casa e l'importanza della struttura appena realizzata: "Tutto questo è stato reso possibile grazie al gioco di squadra, al quale si è aggiunto il contributo decisivo della Fondazione Crl. L'obiettivo non era quello di creare immobili ex-novo, ma di recuperare vecchie strutture e metterle in sicurezza. Questo di Antisciana è un piccolo grande esempio di come un'idea, quando c'è sinergia tra istituzioni, si possa trasformare in un'opportunità per il paese anche con pochi soldi. Senza dubbio un'esperienza da riproporre sul territorio provinciale".



Nulla, però, si sarebbe potuto concretizzare senza l'apporto economico della Fondazione Cassa di Risparmio la quale ha investito per il recupero di questo edificio circa 250 mila euro. A lei è andato il ringraziamento più grande. "Credo - ha commentato il presidente della Fondazione Crl, Marcello Bertocchini - che questo sia stato un esempio virtuoso di collaborazione tra soggetti pubblici e privati".



Presente all'inaugurazione anche Daniela Micheletti, direttrice della Fondazione Casa, e l'architetto Pietro Luigi Biagioni, tecnico della Fondazione, il quale si è occupato di curare il progetto.



Ha fatto un saluto, fuori programma, anche il sindaco di Careggine, nonché consigliere provinciale, Mario Puppa che ha voluto rimarcare in chiusura la soddisfazione per questo intervento in una piccola comunità come Antisciana: "Vorrei sottolineare - ha detto - l'importanza di realizzare un intervento proprio qui, ad Antisciana, in un posto così delocalizzato. Non è un fatto scontato. Da sindaco di un piccolo comune, mi fa piacere assistere a questa inaugurazione perché qui si rilancia il concetto di comunità".



La giornata è terminata con la consueta benedizione dell'edificio, fatta da don Giancarlo Biagioni, che ha garantito l'accoglienza, sia da parte della chiesa che del circolo Arci del paese, alle due famiglie che verranno ad abitare nella nuova struttura.