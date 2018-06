Castelnuovo



Mobilità e parcheggi, Castelnuovo verso una riorganizzazione

mercoledì, 6 giugno 2018, 00:38

di andrea cosimini

Tanti gli interventi che bollono in pentola a Castelnuovo. Alcuni concreti, altri sulla carta, altri ancora, per il momento, solo nella mente dell'amministrazione. Tutti interventi comunque mirati al miglioramento della vivibilità nel capoluogo e della sicurezza dei cittadini.

Dallo snodo della questione parcheggi, alla sostituzione del personale in pensione, fino agli incentivi per l'apertura di nuove attività commerciali nel centro storico. E ancora. Dal progetto di una nuova mobilità sostenibile, alla messa in sicurezza degli edifici e dei movimenti franosi del territorio, fino all'installazione di 15 nuove telecamere in zone strategiche del comune per migliorare il sistema di videosorveglianza.

Una lunga lista di progetti, alcuni finanziati altri ancora in fase di progettazione, che sono stati al centro dell'ultimo consiglio comunale, convocato ieri sera, in cui non sono mancate le sollecitazioni da parte della minoranza soprattutto sui temi dei parcheggi a pagamento, della manutenzione ordinaria e del recupero della centralità della stazione ferroviaria di Castelnuovo. Ma andiamo per ordine.

Questione parcheggi. Le voci che si sono rincorse in questi giorni sulla possibile messa a pagamento del parcheggio di piazzale del Genio, uno dei pochi parcheggi gratuiti vicino al centro, ha costretto il gruppo di minoranza ad interrogare la giunta per capire la fondatezza delle vociate. Per l'opposizione, infatti, creare nuove aree a pagamento a Castelnuovo sarebbe una mossa che andrebbe a danneggiare sia i turisti che gli stessi abitanti.

Ebbene, l'assessore Pier Luigi Raggi ha confermato l'ipotesi. Anche se, al momento, si tratterebbe semplicemente di una proposta sul piatto da parte di una grossa società toscana, la Input srl, interessata ad un progetto di razionalizzazione delle aree di sosta del capoluogo. "La proposta - ha spiegato Raggi - è ancora in fase di elaborazione. Nel frattempo abbiamo fatto incontri con le attività commerciali e, in futuro, incontreremo le realtà cittadine interessate. L'obiettivo è quello di rendere più fruibili i parcheggi del centro storico attraverso appunto una riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento. La proposta che ci è pervenuta è interessante anche perché prevede la presenza di un ausiliario che potrebbe svolgere il servizio che oggi compete ai vigli urbani e sgravarli quindi di un incarico".

Sulla questione è voluto intervenire anche il sindaco Andrea Tagliasacchi per chiarire soprattutto lo spirito della proposta: "Vaglieremo la proposta - ha chiarito il primo cittadino - in concertazione, ovviamente, con le attività commerciali. La priorità, comunque, rimane quella di razionalizzare alcuni punti a pagamento per una maggiore accessibilità al centro storico".

Questione pensionamenti. La minoranza, guidata dal capogruppo Angiolo Masotti, ha voluto interrogare la giunta anche sul tema delle sostituzioni del personale in pensione (o ormai prossimo alla pensione) in rapporto al problema della manutenzione ordinaria delle aree del comune. Con un solo operaio rimasto in servizio, infatti, sarebbe quasi impossibile, secondo il capogruppo, provvedere alla manutenzione del patrimonio comunale.

In questo caso, però, è stata l'assessore Ilaria Pellegrini a fornire tutte le rassicurazioni del caso: "Si procederà all'assunzione di due nuove unità - ha ribadito - e per ottobre contiamo di arrivare alla formalizzazione delle assunzioni. Per il primo pensionamento, infatti, era già prevista la sostituzione all'interno del Dup, mentre per il secondo pensionamento aspettiamo la formalizzazione per avviare poi un unico procedimento di assunzione degli operai e ottimizzare così tempi e risorse".

Il consigliere di minoranza Pietro Iacconi ha chiesto quindi delucidazioni sul tema della cosiddetta "mobilità sostenibile" su cui sarebbe in atto uno studio, al momento, relegato sempre alla fase degli obiettivi. Su questa questione è stato però il sindaco a riportare ad una dimensione "concreta" la questione spiegando come il documento, di natura spiccatamente strategica, sia mirato al miglioramento del sistema dei trasporti.

"L'obiettivo - ha dichiarato - è quello di spostare il traffico su gomma a quello su rotaia e migliorare la viabilità sul territorio. L’investimento ottenuto sullo scalo merci di Castelnuovo va proprio in questa direzione. Così come la proposta di realizzare la bretellina che colleghi la variante a Filicaia con lo scopo di togliere ulteriormente il traffico dal centro storico del capoluogo".

Ultima questione relativa alle agevolazioni per i commercianti che vogliono aprire un'attività nel centro per i quali non sarebbe più necessario, una volta rilevata la licenza, adeguarsi al nuovo regolamento entro un anno dalla riapertura. "Un'iniziativa autonoma dell'amministrazione - ha sottolineato Tagliasacchi - proposta e accettata dalle associazioni di categoria. Studiamo anche altri piccoli provvedimenti per incentivare e snellire la possibilità di aprire nuove attività. Uno di questi è quello di valutare nel prossimo bilancio incentivi per chi abbassa gli affitti per favorire l'apertura di attività commerciali perché sappiamo che sono molte le attività che non partono perché gli affitti richiesti sono troppo alti".

Prima di chiudere, c'è stato tempo anche di elencare quattro interventi per cui ci sarebbe la possibilità di accedere a dei finanziamenti del ministero: il primo, da oltre 56 mila euro, per la messa a norma dell'edificio del Boario (con demolizione e ristrutturazione completa); il secondo, da oltre 50 mila euro, per la messa a norma antisismica della palestra "Vecchiacchi"; il terzo, da oltre 13 mila euro, per un dissesto sotto l'abitato di Colle; e un quarto, infine, per l'installazione di un sistema di videosorveglianza per il quale sarebbe stato, invece, già sottoscritto un protocollo d'intesa in prefettura.



Tutto rimandato infine per la discussione sul restauro della Rocca Ariostesca (inizialmente inserito all'ordine del giorno sotto forma di interrogazione della minoranza) per il quale il sindaco ha accettato di organizzare un consiglio comunale ad hoc aperto a tutta la cittadinanza.