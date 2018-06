Castelnuovo



Una mostra in occasione dell'83° anniversario della fondazione dell'Azione Cattolica

sabato, 9 giugno 2018, 08:37

Domenica 17 giugno, in Duomo a Castelnuovo di Garfagnana, l'Azione Cattolica della Garfagnana presenta una mostra fotografica in occasione dell'83° anniversario di fondazione e di presenza di questa associazione in Garfagnana, con foto che ripercorrono tutte le varie attività svolte da questa associazione dal 1935 fino ad oggi.



La fotografia è anche il tema annuale di ACR. Inaugurazione fissata alle 16, e per questo interverranno: Gabriele Viviani, presidente di AC della Garfagnana, sulla storia dell'AC in Garfagnana e Mario Battaglia, presidente AC diocesana di Lucca, sulla storia dell'AC in Italia nell'ambito del 150° esimo dalla nascita. Saranno presenti: il sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi, e il presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi, monsignor Angelo Pioli, vicario della Garfagnana, e una delegazione di Azione Cattolica della Diocesi di Massa Carrara di cui l'associazione garfagnina ha avuto le radici formative.



La mostra fotografica sarà presente in Duomo per tutta l'estate 2018, per poi avviare un percorso itinerante presso le altre parrocchie AC fino alla fine dell'anno.