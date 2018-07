Castelnuovo



Comparini e Nelli: “Chiusura emodialisi, decisione illogica che non porterà alcun risparmio"

venerdì, 27 luglio 2018, 18:01

di simone pierotti

I consiglieri di minoranza di Villa Collemandina Alberto Comparini e Maria Teresa Nelli esprimono la propria contrarietà sulla recente decisione della chiusura del reparto di emodialisi all’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo e il suo accorpamento a Barga.

“Il nostro territorio montano – esordiscono - è stato depotenziato dei servizi sanitari con politiche al risparmio, con riorganizzazioni prive di logica (vedi la degenza lunga e corta con l’accorpamento dei reparti di ortopedia e chirurgia), aggiungiamo la riduzione di posti letto, tagli al personale medico, infermieristico, tecnici, servizi ambulatoriali, ecc…. Come se non bastasse si chiude la dialisi per spostarla su Barga, una decisione che vede responsabili i sindaci del territorio, una scelta inaccettabile in quanto il servizio era efficientissimo con personale altamente specializzato; basta pensare che nel 2009/2010 furono fatti importanti lavori per rendere la dialisi perfettamente funzionante”.

“Non possiamo pensare che lo spostamento sia stato fatto per un risparmio perché nel 2015 le Misericordie della Garfagnana mandarono una lettera al Direttore Generale della A.S.L. di Lucca e al presidente della Regione Toscana. Che si dichiaravano contrati alla chiusura del servizio di dialisi di Castelnuovo, dato che avrebbe comportato maggiori spese passando da 70mila euro all’anno a 140mila euro all’anno”.

Comparini e Nelli si appellano ancora ai primi cittadini: “Invitiamo tutti i sindaci a fare un passo indietro affinchè tutti i pazienti dializzati che provengono dall’alta Garfagnana riacquisiscano la dignità della propria patologia. Aggiungiamo, infatti, che per il dializzato è importante avere il pronto soccorso e la cardiologia a disposizione, e a Castelnuovo ci sono e funzionano”.