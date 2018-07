Castelnuovo



“La Bella Estate” chiude col botto: Gino Paoli e Fiorella Mannoia in concerto in Fortezza

venerdì, 20 luglio 2018, 17:00

di eleonora pomponi coletti

Il 7 e l’11 agosto si esibiranno nella suggestiva Fortezza di Mont’Alfonso due big della musica italiana come Gino Paoli e Fiorella Mannoia.

I due concerti andranno a chiudere il calendario della rassegna “La Bella Estate”, volute dal sindaco Andrea Tagliasacchi, per arricchire con cultura e divertimento le serate estive del comune di Castelnuovo Garfagnana.

Il primo evento previsto per martedì 7 agosto (ore 21:15) con Gino Paoli, che porterà sul palco il suo ultimo progetto “Paoli canta Paoli”, in cui verrà affiancato da alcuni grandi della musica strumentale italiana come Rita Marcotulli al pianoforte, Alfredo Golino alla batteria e Ares Tavolazzi al basso, artisti che già da tempo sono insieme sotto il nome di “Tri(o)Kala” con l-intento di reinterpretare la musica d’autore.

La serata vedrà protagonisti tutti i grandi brani di questo artista anche ha attraversato numerose generazioni, interpretati però in maniera inedita.

Il secondo evento con Fiorella Mannoia, previsto per la serata di sabato 11 agosto (ore 21:15), sara’ parte del suo “Live Estate 2018”, per il quale l’artista ha scelto poche e suggestive tappe in Italia.

Ad accompagnarla la sua band con Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.

Canterà tutti i suoi più grandi successi, I brani tratti dall’ultimo album ‘Combattente” per una scaletta ricca di momenti intensi ed emozionanti.

I due importanti appuntamenti, curati per il comune da David Lapini, vanno appunto a completare la rassegna de “la Bella estate” che ha visto lo svolgimento di una serie di incontri con scrittori, giornalisti, ed intellettuali (a cura di Alba donate e organizzati dal comune di Castelnuovo Garfagnana) con lo scopo di valorizzare il progetto La Castelnuovo Estense, progetto che vede il piccolo comune Toscana al centro di eventi culturali ed artistici di importanza nazionale.

“L’iniziativa assume un significato particolare perche’ e’ legata al progetto di rilancio culturale della valle ed in particolare di Castelnuovo” – ha dichiarato stamane in conferenza stampa il sindaco Tagliasacchi – “Tutto ruota intorno all’immagine della Rocca e della Fortezza ed evoca Ludovico Ariosto, mi riferisco al Cantiere Estense che sta partendo e che e’ un Cantiere Aperto. Questi appuntamenti estivi si collocano all’interno del percorso di rilancio” – “L’estate e’ senza dubbio un momento di incontro importante che in questo calendario vede legate la parte letteraria a quella musicale.”

Una serie di iniziative gastronmiche parallele ai due eventi musicali saranno gestite dall’azienda Bonta’ della Garfagnana, per la quale stamane e’ intervenuto Carlo Coletti, azienda capofila di una rete di aziende di prodotti tipici del territorio che da pochissimi giorni ha preso in gestione la Fortezza.

Sempre nell’ottica della promozione della valle, l’azienda sta organizzando un servizio di street food che verra’ allestito nell’area della Casa degli Archi, tutto a base di prodotti locali.

Disponibile dalle ore 18 nei giorni degli eventi il servizio navetta, che dai due parcheggi principali portera’ gli spettatori alla fortezza.

I biglietti sono stati fissati a 20 euro + prevendita per il concerto di Gino Paoli e 25 euro + prevendita per quello di Fiorella Mannoia, con la possibilita’ di acquistare un abbonamento al prezzo di 35 euro + prevendita per entrambi gli eventi ( il tutto acquistabile su ticketone o presso la ProLoco di Castelnuovo Garfagnana.

Per informazioni piu’ dettagliate e’ possibile consultare il sito www.labellaestate.eu .