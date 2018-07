Castelnuovo



La Settimana del Commercio si allunga per festeggiare i 35 anni

sabato, 21 luglio 2018, 14:46

E’ da ormai decenni uno degli eventi più attesi dell’estate garfagnina. La Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana festeggia i suoi 35 anni con l’edizione che scatterà il 9 agosto. L’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, che organizza l’evento con il patrocinio del comune di Castelnuovo e il sostegno di Unione dei Comuni, Pro Loco, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, oltre a quello di diverse associazioni del territorio, propone nuove date per celebrare il traguardo della 35esima edizione. Infatti, dopo la prima parte dell’evento, che dal 9 agosto terminerà domenica 19 con 11 serate consecutive, si avrà un epilogo con due serate in più, 24 e 25 agosto. Apertura serale dei negozi, musica, gastronomia, cultura, sport, spazi per giovani e bambini e molto altro rappresentano gli ingredienti di un evento unico nel suo genere.



«Sembra sempre il solito ritornello – dice il presidente Federico Magagnini – ma purtroppo in questi ultimi anni è sempre stato così: il momento è difficile, organizzare la Settimana è quasi un “miracolo” eppure noi siamo convinti che sia uno strumento fondamentale per rilanciare l’economia del territorio. Gli eventi lo sono per tutto il periodo estivo e non solo, in questo Castelnuovo sta crescendo molto».



Il programma sarà svelato nei prossimi giorni, ma gli organizzatori fanno sapere che ci sarà più musica dal vivo, ancora più attenzione alle famiglie ed ai bambini. E non mancheranno i concorsi con ricchi premi in palio. Da quello tradizionale delle torte a quello dei talenti, Garfagnana’s Got Talent con 500 euro in buoni acquisto in palio. Per iscrizioni è possibile scrivere alla pagina Facebook “Castelnuovo Eventi” o alla mail info@castelnuovoeventi.it.



Durante la Settimana ci sarà poi anche un gioco legato alle attività aderenti: «I nostri associati sono i primi da ringraziare per il sostegno che danno al consiglio e a queste iniziative – chiude Magagnini – il gioco che legherà i negozi sarà interessante e divertente e con premi allettanti come una vacanza da sogno che sveleremo più avanti».