Maurizio De Giovanni ospite de "La Bella Estate"

mercoledì, 25 luglio 2018, 12:31

Sarà Maurizio De Giovanni il protagonista del prossimo incontro della rassegna "La bella estate" curata da Alba Donati che si terrà venerdì 27 luglio alle ore 18 a Castelnuovo di Garfagnana. L'autore di gialli che ha dato vita a Sara un personaggio che rimarrà tra i più memorabili del noir italiano ne parlerà con la giornalista di La Repubblica,Laura Montanari.

Un romanzo che parte come un thriller per poi lasciare spazio ad altre anime, una più sentimentale e un'altra più comica, quasi da commedia.

Poliziotta in pensione, Sara ha lavorato in un'unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il dono di Sara è l'invisibilità e il suo talento è di rubare segreti alle persone, ma il tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri. E adesso che sta per diventare nonna, il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro, una vecchia collega la spinge a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, e con il contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla.

Maurizio De Giovanni, nel 2005 vince un concorso per giallisti esordienti con un racconto incentrato sulla figura del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni Trenta. Tutti i suoi libri sono tradotti o in corso di traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia, Danimarca e Stati Uniti. De Giovanni è anche autore di racconti a tema calcistico sulla squadra della sua città, della quale è visceralmente tifoso, e di opere teatrali.

Laura Montanari, vive a Firenze dove scrive per La Repubblica, in passato ha lavorato alla Provincia Pavese e al Giorno. Con Fabio Galati ha scritto il libro-intervista a Sergio Staino Io sono Bobo (Della Porta).

Curati da Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, fiorentina di adozione ma con il cuore in Garfagnana e dintorni, luogo dal quale proviene e che continua a frequentare assiduamente. Un'estate di libri con quelli che sono stati i protagonisti della scena culturale degli ultimi mesi. " Si è creata una comunità di lettori, racconta Alba Donati - di persone attente che non mancano un incontro. Il progetto La Bella Estate si colloca nel percorso di rilancio del centro abitato e dei dintorni con Cantiere Aperto un progetto di restauro per la valorizzazione della storia e del patrimonio tradizionale della Garfagnana.Un percorso aperto al pubblico che accompagnerà per 18 mesi uno dei progetti di riqualificazione più innovativi mai realizzati in Toscana: un hub museale d'avanguardia progettato dall'architetto Dezzi Bardeschi e dedicato a uno dei più geniali scrittori della tradizione letteraria italiana, Ludovico Ariosto e alla Garfagnana del '500.