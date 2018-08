Castelnuovo



A Castelnuovo torna la tradizionale "Fiera del Formaggio Garfagnino"

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:17

Sabato 1 settembre torna la tradizionale Fiera del Formaggio Garfagnino le cui origini risalgono al 1430, quando Castelnuovo, passato sotto il dominio modenese della Casa D'Este, divenne il punto di riferimento amministrativo e commerciale della valle. Da allora la mostra ha acquistato sempre più importanza, divenendo nel 1896 Esposizione Regionale.

Oggi, purtroppo, con la drastica riduzione del numero di allevamenti presenti in valle, non vede più la grande partecipazione degli espositori di un tempo, ma i pochi rimasti, coscienti di essere i portabandiera di una tradizione radicata e di una produzione di formaggi di eccellenza, non mancano mai di partecipare all'esposizione e soprattutto alla gara dove una commissione di esperti ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) premia le migliori forme di pecorino, vaccino, misto e caprino.

Quest'anno è stato istituito un premio speciale assegnato direttamente dalla giuria ONAF. Organizzata dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana e il Consorzio Garfagnana Produce, la condotta Slow Food Garfagnana-Media Valle, la mostra inizia alle 8 sotto il Loggiato Porta con l'iscrizione delle forme in gara, l'esperienza insegna che le forme migliori si acquistano di prima mattina.

Sabato sera, in Piazza O. Dini, si svolgerà la tradizionale "Stordellata" organizzata dalla Confraternita di Misericordia di Castelnuovo. In caso di maltempo si terrà sotto il Loggiato Porta. Per domenica 2 settembre è prevista la "Fiera delle Donne" con esposizione, fin dal mattino, di banchi del mercato, mercatino arti e mestieri e alle 18, a cura della Pro-Loco Castelnuovo, Tombola in Piazza Umberto I.