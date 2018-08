Annullato il concerto di Gino Paoli in Fortezza

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 5 agosto 2018, 16:41

Da Pascoli a Calvino. Interessante dibattito sul palco della "Bella Estate" tra il professor Francesco Maria Bovenzi, autore del libro “Solo con il battito del cuore”, e il professor Umberto Sereni, docente universitario di storia contemporanea, sulla componente umanistica del medico

venerdì, 3 agosto 2018, 17:21

Verrà celebrata martedì 7 agosto alle 20.30, nella chiesa della Misercordia a Castelnuovo di Garfagnana, la messa per i volontari defunti. Una giornata del ricordo che il direttivo della locale confraternita ha voluto e istituito proprio in questa data, il 7 agosto, giorno della morte del governatore Franco Taddei

venerdì, 3 agosto 2018, 09:09

Sabato 4 agosto l'Associazione Culturale Progetto Donna in collaborazione con l’Associazione ComeTe presentano “Jesus” Mostra di opere di Chiara Pedrini, artista a tutto tondo e motociclista. L’evento si inserisce nel ciclo di incontri organizzato da Progetto Donna dall’ottobre 2017 "Professione Donna. Viaggio alla scoperta del multiforme universo femminile"

venerdì, 3 agosto 2018, 08:46

La Garfagnana in bella mostra. La neonata associazione “Garfagnana l’altra Toscana” organizza una nuova mostra fotografica per esaltare le bellezze del territorio. Come successo per la prima edizione dell’esposizione, sarà la Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana ad ospitare le foto dei giovani ragazzi che compongono l’associazione

giovedì, 2 agosto 2018, 13:31

Biglietterie più rare e biglietti più cari una volta saliti: 1.50 il biglietto urbano acquistato a terra, 2.50 lo stesso biglietto acquistato sul mezzo. Sulla questione interviene Nicola Da San Martino, segretario provinciale Fit Cisl

giovedì, 2 agosto 2018, 12:42

Week-end dedicato alla fotografia quello che si svolgerà dal 3 al 5 agosto a Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di Garfagnana Fotografia con mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, ospiti ed eventi speciali