Castelnuovo



Castelnuovo in lutto per scomparsa di Carlos Santini

domenica, 12 agosto 2018, 16:26

di andrea cosimini

Una notizia che ha lasciato nel dolore un'intera comunità. Quella della morte di Carlos Santini, conosciuto da tutti come il "Charly", celebre titolare di un autosalone in località Torrite, a Castelnuovo di Garfagnana. Se ne è andato, all'età di 67 anni, dopo una lunga malattia che lo affliggeva da tempo e che lo aveva costretto a sottoporsi ad interventi e a ripetuti ricoveri.



Originario del Brasile, terra nella quale era nato, si era trasferito poco più che ventenne in Garfagnana. Inizialmente abitava a Castiglione di Garfagnana dove fu tra i primi, intorno alla metà degli anni settanta, ad inventarsi una radio privata, chiamata "Radio Alice", che trasmetteva, come tutte le radio private dell'epoca, canzoni, dediche e pubblicità commerciali. Poi si trasferì a Castelnuovo, con la sua radio, trovando postazione fissa, nei pressi del Loggiato Porta, all'ultimo piano dell'edificio che un tempo ospitava la Banca d'America e d'Italia e che oggi ospita un negozio di abbigliamento.



Tra i suoi collaboratori, al tempo, anche l'attuale presidente del consiglio comunale di Castelnuovo, Francolino Bondi, che oggi ricorda così quei tempi: "Io mi occupavo di sport locale - racconta - e principalmente del Castelnuovo calcio. Insieme a Loris Tamburi, ricordo, fummo tra i primi a fare i collegamenti da bordo campo. La domenica poi, durante l'intervallo delle partite, dovevamo dare il risultato in diretta del primo tempo e ricordo che, certe volte, era difficile trovare un telefono e dovevamo fare i chilometri per trovare un posto dal quale chiamare".



Santini, poi, cedette la sua radio ad un gruppo, anche politicamente schierato, tra i cui soci risultava l'attuale sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi. E Francolino Bondi continuò a seguire le vicende sportive ai microfoni.



La passione principale di "Charly" però erano le macchine. Così, dopo la parentesi radiofonica, aprì un salone d'auto a Torrite in collegamento con la Fanini di Lucca. Le strade con Francolino Bondi, e soprattutto con il Castelnuovo calcio, però erano destinate ad intersecarsi di nuovo. Negli anni 1983-84, infatti, con Bondi alla presidenza della società sportiva, che a quel tempo militava in prima categoria, Santini fece da tramite tra il club garfagnino e la Fanini per convincere quest'ultima a fare un importante sponsor. "Grazie a Charly - ricorda Bondi - potemmo ottenere questo sponsor che fu importante perché la Fanini, da tradizione, investiva nel settore ciclistico".



Oggi, alla luce della scomparsa di Charly, Francolino Bondi ha voluto lasciare un ultimo ricordo: "Ho sempre mantenuto un buon rapporto con lui - conclude - nonostante ci fossimo persi per qualche anno a causa del mio trasferimento a Pisa. Nella mia vita ho collaborato con diverse radio, anche più grosse della sua, ma nessuno mi ha mai dato un soldo. Charly invece è sempre stato un uomo di parola da questo punto di vista perché, benché avesse una radio più piccola delle altre, mi ha sempre corrisposto ciò che mi aveva promesso. Ci rincontrammo di recente, a Torrite, perché voleva chiedermi un ultimo favore, ovvero, di risolvere un fastidioso rumore causato dal passaggio di alcuni camion nei pressi della sua abitazione che, essendo sofferente, lo disturbava soprattutto la mattina presto. Purtroppo non ho avuto il tempo di risolverlo. E questo mi dispiace".