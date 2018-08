Castelnuovo



Castelnuovo si trasforma in… Legoland

venerdì, 17 agosto 2018, 09:41

I mattoncini Lego saranno grandi protagonisti alla Settimana del Commercio. Grazie all’impegno di Paolo Lupetti ed altri ragazzi della zona, arriva a Castelnuovo l’associazione Collego per un venerdì, ed un sabato, dedicato mondo Lego. La Settimana del Commercio, evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop si avvicina al suo “primo” gran finale perché quest’anno la Settimana avrà una coda dal 24 al 26 agosto con la giornata dello sport, Garfagnana’s Got Talent e il gran concerto finale dedicato a Fabrizio De Andrè e la sua Buona Novella. Ci saranno esposizioni di opere realizzate da amanti dei Lego, un esposizione fotografica a cura di "Fotografia Costruttiva", un gruppo di foto con al centro gli omini Lego. Ancora, mercatino dell'usato e spazio per far giocare anche i più piccoli con i mattoncini Duplo. Questi gli ingredienti di “Castelnuovo Bricks” che si ripeterà anche sabato. Ma il venerdì della Settimana è anche tanta musica con i live acustici dai terrazzi del paese in via Farini, in Barchetta, in via Garibaldi e in via Vittorio Emanuele. Nella parte alta di via Farini ci sarà un live music anni ’60-’70 con I Colori della Musica. La piazza dei bambini ospiterà anche il ballo con l’associazione Armonia del Movimento, mentre alla Grindhouse Arena arrivano i Gold5. La Scuola Civica di Musica di Castelnuovo si esibirà in piazza Olinto Dini ed ancora nel Loggiato Porta torna CastelGioco con l’associazione Garfaludica. Nel pomeriggio, alla ex pista di pattinaggio, ospite d’onore alla rassegna La Bella Estate con Laura Morante. In questi giorni, sempre attivi i dj set in piazzetta Duomo e dopo la il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Ancora premi a “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati.

Gara delle torte. C’è anche il nome del primo vincitore di uno dei concorsi all’interno della Settimana del Commercio 2018. Infatti, si è svolta la finale della gara delle torte presentata in piazza Umberto da Fabrizio Diolaiuti. Vittoria per Carla Pioli con la sua Torta della Zia a base di noci, ma applausi anche per le altre tre finaliste Lara Lazzarini, con il Melaccio di Nonna Ina, Rosita Puppa, con la Torta Rosita, e Elena Zerbino, con la Torta 3 Strati.