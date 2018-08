Castelnuovo



Da Castelnuovo a Genova per cercare i dispersi: vigile del fuoco parte con il suo cane

di simone pierotti

Una tragedia di dimensioni immani come quella di Genova necessita, al di là del giusto cordoglio, di una macchina dei soccorsi rapida, anzi immediata, ed efficiente. Per questo i rappresentanti e i professionisti della protezione civile e delle forze dell’ordine, sono al lavoro fin dai primi minuti del crollo del ponte autostradale.



Non c’è sosta, non c’è un minuto da perdere nella ricerca di eventuali sopravvissuti e dispersi. Un ruolo fondamentale lo stanno ricoprendo, naturalmente, i vigili del fuoco, impegnati sul luogo con un gran numero di squadre provenienti non solo dalla Liguria ma anche dalle altre regioni. E’ un “turn – over” continuo, per fornire personale sempre specializzato e in piena forma. Tra le squadre toscane, oggi toccherà anche ad un vigile del fuoco della Valle del Serchio, Marco Giovannetti, di stanza alla caserma di Castelnuovo di Garfagnana.



Giovannetti svolge una funzione di grande specializzazione, ha svolto il corso per soccorso cinofilo e, assieme al proprio cane, viene impiegato per interventi di ricerca di persone. In particolare l’animale è specializzato nella ricerca di persone ancora in vita, soprattutto in condizioni come quella del crollo di Genova. Giovannetti è partito questa mattina assieme alle squadre toscane per raggiungere Genova. Fondamentale, in questa prima fase dei soccorsi, l’impiego delle unità cinofile per trovare, così tutti si augurano, i dispersi ancora in vita. Sono due, ed un terzo sta terminando il corso in questo periodo, i vigili del fuoco in forza al comando di Lucca, ed uno di questi, appunto, è in forza al distaccamento della Garfagnana.