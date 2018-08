Castelnuovo



Dame e cavalieri nel ferragosto castelnuovese

sabato, 11 agosto 2018, 08:45

La Compagnia dell'Ariosto, nell'ambito della Settimana del Commercio, gestirà l'intera giornata di Ferragosto proponendo intrattenimenti ed attrazioni rivolti soprattutto ai bambini.



Per le strade del centro storico saranno allestiti i banchi delle popolane che indosseranno abiti di fattura rinascimentale e proporranno oggetti, creazioni, e curiosità alimentari di produzione artigianale ispirati alla tradizione garfagnina. Dalle 16 i visitatori potranno assistere alle esibizioni di sbandieratori, giullari, falconieri in una ambientazione ricca di suggestioni e riferimenti all'Ariosto ed al periodo del dominio estense.



Nella serata sfilata in costume di "Dame e Cavalieri" con abiti confezionati in base alle testimonianze pittoriche dell'epoca e l'accompagnamento dei giovani musici diretti dal maestro Cristiana Guidi. Al termine la spettacolare esibizione degli artisti che proporranno spettacolari giochi di fuoco in Piazza Umberto.