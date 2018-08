Castelnuovo



Dialisi, Tortelli (Spi): "Dopo il polverone, calma piatta"

giovedì, 9 agosto 2018, 12:17

Il segretario SPI Alta Garfagnana, Sergio Tortelli, torna sul tema del trasferimento del servizio dialisi dall'ospedale di Castelnuovo a quello di Barga incalzando i sindaci della Garfagnana.



"Dopo il polverone sollevato sulla stampa locale dal presidente dei sindaci Andrea Tagliasacchi e da quasi tutti i sindaci della Garfagnana - esordisce -, svegliatosi dopo un lungo sonno il giorno stesso che si son visti sfilare da sotto il naso il servizio dialisi, il mare sembra ritornato completamente calmo e piatto".



"Il trasferimento forzato dei malati - incalza -, come tanti pacchi postali, da un giorno a l'altro dall'ospedale di Castelnuovo a quello di Barga, che, ripetiamo, non ha i più elementari requisiti per esercitare tale servizio, è avvenuta nel più totale disprezzo della salute e dei disagi del malato".



"A questo punto - dichiara -, preso atto che, finalmente, i sindaci stessi riconoscono che il reparto dialisi di Barga non dà le sufficienti garanzie ad esercitare tale servizio per la mancanza di tutti quei servizi di supporto previsti per legge, intendono gli stessi esercitare e far valere il potere loro assegnatoli per legge in materia di servizi socio sanitari territoriali o aspettano come spesso accade che ci scappi il morto?"



"Inoltre - aggiunge - con quale coraggio e con che coscienza i responsabili sanitari che operano nel reparto continuano a svolgere la loro attività sapendo che quel reparto non ha i requisiti previsti per farlo? Oppure, tanto sia gli uni che gli altri, aspettano che sia la magistratura, alla quale ci siamo rivolti con un formale esposto, a risolvere ancora una volta un problema di stretta competenza della politica?"



"A questo punto - conclude - ci chiediamo: se le ragioni dell'accorpamento sono di carattere economico sarebbe stato tanto difficile e complicato accorpare il servizio dialisi di Barga che non ha quei requisiti previsti, con quello di Castelnuovo che invece quei requisiti li ha!"