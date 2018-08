Castelnuovo



Diffondono le immagini "hot" di una 14enne, nove minorenni nei guai

venerdì, 24 agosto 2018, 15:58

Tutto è partito dal fidanzatino, un ragazzo di 16 anni, che, a sua insaputa, ha divulgato a degli amici coetanei, condividendole su una chat di gruppo di Whatsapp, alcune immagini e filmati che ritraevano la giovane, 14enne, in atteggiamenti erotici e sessualmente espliciti.



Le immagini, poi, sono state pubblicate sulla chat della squadra di calcio di alcuni dei primi destinatari, e da questa ripubblicate su altre chat fino a quella della scuola della minorenne. Così, in pochi giorni e senza che ormai nessuno, anche volendo, potesse bloccarne la diffusione, l’immagine si è diffusa in modo “virale” tra molti giovani della Garfagnana generando scalpore e preoccupazione per molti genitori.



Subito è scattata la querela da parte della madre della ragazza, venuta a conoscenza della diffusione di immagini pedopornografiche tra giovani adolescenti di minore età, tutti residenti in Garfagnana, ai danni della figlia. Su questa, e sulle notizie raccolte confidenzialmente sul territorio dagli stessi carabinieri del capoluogo, si è quindi basata l'articolata, delicata e complessa indagine, avviata già nel mese di febbraio.



Le attività investigative, coordinate dalla procura della repubblica presso il tribunale dei minori di Firenze, hanno portato i militari a interrogare molti giovani in qualità di persone informate sui fatti, raccogliendo numerosi ed inconfutabili elementi probatori e ricostruendo così la catena delle pubblicazioni. Al termine delle indagini, nove minori, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana per divulgazione di pornografia minorile.

Gli indagati hanno dimostrato di non avere la capacità di controllare gli strumenti informatici che la tecnologia mette a loro disposizione, e di non avere la capacità di comprendere quale effetto potesse avere per la vittima il loro comportamento.

Adesso dovranno rispondere davanti al giudice del grave reato di cui sono ritenuti. Ma oltre alle indagini penali, su iniziativa delle procura sono stati aperti procedimenti civili a tutela sia della vittima che degli indagati, con il coinvolgimento dei servizi sociali, al fine di guidare i minori ed i loro genitori nella comprensione piena delle ragioni e degli effetti dei propri comportamenti, e soprattutto della necessità che l’educazione dei giovani, ad ogni livello (familiare, scolastico, sportivo) non può tralasciare il corretto utilizzo degli strumenti informatici.