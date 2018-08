Castelnuovo



Ferragosto, giornata rinascimentale alla Settimana del Commercio

mercoledì, 15 agosto 2018, 09:44

Ferragosto vuol dire giornata Rinascimentale alla Settimana del Commercio, evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop.



Sarà Ludovico Ariosto ed i personaggi della sua corte e le popolane i grandi protagonisti di questo 15 agosto a Castelnuovo. Si parte già dal pomeriggio con gli sbandieratori di Gallicano, il mercatino delle popolane, giocolieri, falconieri. In serata poi il corteo storico e lo spettacolo di fuoco conclusivo per una giornata pensata per i tanti turisti che invadono la Garfagnana in queste ore. Per bambini e giovani rimangono invariati i loro spazi con animazione in piazza delle Erbe, dj set in piazzetta Duomo e dopo la il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo.



Va avanti anche il gioco “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. Si gioca dalle 22 alle 23 con tanti premi in palio. Domani sarà la serata della finale della gara delle torte, mentre è al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana’s Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Per info si può inviare una mail a info@castelnuovoeventi.it.