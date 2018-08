Castelnuovo



Fiorella Mannoia canta a Mont’Alfonso nelle notti di San Lorenzo

venerdì, 10 agosto 2018, 12:20

Un’autentica stella della canzone italiana tra le stelle di San Lorenzo: Fiorella Mannoia sarà la protagonista del concerto de “La bella estate in musica” alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana sabato 11 agosto a partire dalle 21:15. Una serata pensata per gli amanti della musica, con angoli street food dedicati alle specialità locali, organizzati da “Le Bontà della Garfagnana”, nuovo gestore dell’osteria della Fortezza e con la possibilità di acquistare plaid per godersi sia concerto che stelle cadenti dal prato nella massima comodità (apertura cancelli ore 18).

Dopo una stagione ricca di successi tra cui l’apparizione sanremese e le prime serate su Rai Uno con “Un, due , tre… Fiorella!”, la cantante di “Quello che le donne non dicono” si esibirà con il suo “Live Estate 2018”, tour estivo per cui la stessa Mannoia ha selezionato pochissimi concerti esclusivi.

L’artista ha infatti scelto solo alcuni tra gli scenari più belli d’Italia, tra cui la Fortezza di Mont’Alfonso. “Attraverso i concerti arrivo in tanti luoghi di quello che è il paese più bello del mondo e cantare in estate significa anche respirare cultura e storia, nelle piazze, negli anfiteatri, nei teatri all’aperto – dichiara la cantante –. Poter fare musica in questi luoghi rende i concerti ancora più belli. Ogni volta me ne convinco sempre di più, dalle Alpi fin quasi all’Africa abbiamo bellezze che il mondo ci invidia, questa è la nostra ricchezza. È il nostro petrolio se vogliamo, ma troppo spesso lo degradiamo e questo fa male”.

Sul palco la Mannoia porterà tutti i suoi grandi successi, i brani dell’ultimo album “Combattente” e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta ricca di momenti intensi. La cantante sarà accompagnata da Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale.

La rassegna ha l’obiettivo di “raccontare” la realizzazione del polo museale d’avanguardia dedicato a Ludovico Ariosto, che dal 1522 al 1525 governò proprio la Garfagnana per conto del Ducato Estense di Ferrara. “Il cantiere aperto rappresenta per Castelnuovo un’occasione unica di crescita culturale – dichiara il sindaco Andrea Tagliasacchi –. Siamo convinti che dobbiamo ripartire proprio dalla cultura, per questo abbiamo invitato nel suggestivo panorama della Fortezza di Mont’Alfonso una big della canzone d’autore italiana”. Quello del “Cantiere aperto” è un percorso partecipato partito a maggio e che si snoda lungo diciotto mesi, tra concerti ed eventi letterari con protagonisti dal mondo della musica, dell’arte, del giornalismo e della letteratura.

Tutto il percorso sarà seguito dal punto di vista scientifico dalla professoressa Lina Bolzoni della Scuola Normale Superiore di Pisa che garantirà la qualità della proposta culturale in atto a Castelnuovo.

Biglietti e informazioni per il pubblico:

Sabato, 11 agosto 2018 inizio concerto ore 21:15

Fiorella Mannoia – LIVE Estate 2018

Posto unico – Costo biglietto 25,00 euro + prevendita

I biglietti sono acquistabili anche direttamente alla biglietteria presso la Fortezza al costo di 25 euro.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:15 ma la Fortezza sarà aperta già a partire alle ore 18 con street food corner dedicati alle specialità garfagnine.

E’ previsto un servizio di navetta gratuito dai parcheggi di Piazza Chiappini e dai parcheggi presso gli impianti sportivi a partire dalle ore 18.