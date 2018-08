Castelnuovo



Fiorella Mannoia conquista la Fortezza

sabato, 11 agosto 2018, 23:28

di andrea cosimini

Elegante, con un vestito scuro e un gilet di jeans. Fiorella Mannoia è apparsa in grande forma sul palco de "La Bella Estate in musica". A farle da sfondo, la bellissima cornice della Fortezza di Mont'Alfonso, al suo massimo sotto il cielo stellato di agosto. Davanti a lei, un enorme prato gremito di fans, tutti senza età, come la sua musica.



La partenza è di quelle col botto. Subito un'ovazione per I Treni a Vapore. La sua voce calda, profonda, inconfondibile. Un animale da palco in grado di mettersi a suo agio instaurando, fin dalle prime note, un rapporto quasi viscerale con il suo pubblico. Quindi il primo salto indietro nel tempo, nella sua sterminata discografia. Un salto, precisamente, al 1981. Ovvero alla sua prima apparizione al Festival di Sanremo, con Caffè Nero Bollente, un brano molto energico che ha aperto le porte del concerto anche alla musica rock.



Pubblico tutto seduto, impassibile, come stregato dalla voce dell'artista. E via allora con la presentazione del suo nuovo album, "Combattente", pubblicato nel 2016. "Un album tutto al femminile - lo ha presentato l'artista - dove si tratta anche il delicato tema della violenza sulle donne, non solo quella fisica, ma anche quella psicologica". Ed ecco la canzone più rappresentativa, Nessuna Conseguenza, seguita da I Pensieri di Zo, dove l'artista, per la prima volta, si è seduta di fronte al pubblico.



Poi è arrivato il momento della title-track, Combattente, una canzone che la Mannoia ha così introdotto: "Ho chiamato l'album "Combattente" perchè penso che nella vita siamo un po' tutti dei combattenti. Cadiamo e ci rialziamo continuamente per raggiungere alla fine un solo obiettivo: conquistare il diritto alla felicità". E giù applausi.



La cantante romana ha quindi spiegato la sua vocazione di interprete e il suo primo approccio alla scrittura. "Sono sempre stata orgogliosamente una interprete - ha detto -. Il mio primo testo però è stata una lettera che ho scritto da madre, pur non avendo avuto figli, perché penso sia una condizione insita della donna". Ed ha attaccato con In Viaggio, una toccante poesia.



Fiorella Mannoia ha quindi parlato del suo anno "d'oro", quello passato, in cui si è tolta la soddisfazione di recitare in un film per Michele Placido, di partecipare al Festival di Sanremo (conquistando peraltro il secondo posto), e di condurre per qualche serata un programma tutto suo alla tv.



La carrellata di successi personali, a questo punto del concerto, ha lasciato spazio agli omaggi alla musica italiana. Quella intramontabile, senza tempo. Da Insieme di Mina a E Penso a Te di Battisti, fino a Sally di Vasco, interpretata però nella sua celebre versione. Una scelta apprezzata dal pubblico che ha ricambiato l'artista esibendosi in un vero e proprio karaoke.



Il ritorno al proprio repertorio è stato segnato da Come si cambia, seguita da Che sia benedetta, il suo ultimo brano presentato all'Ariston, fino a Ah che sarà e Offeso, quest'ultimo interpretato con Niccolò Fabi, ed incentrato sulla politica.



Il finale è stato invece un crescendo. Dalla super nota Cercami a Siamo Ancora Qui, fino a Le parole perdute. Tutti in piedi infine per il bis. Un sentito omaggio al grande Lucio Dalla, con Felicità, e la canzone più conosciuta dell'artista, Quello Che Le Donne Non Dicono, che ha coronato così una serata indimenticabile.