Castelnuovo



Garfagnana’s Got Talent, 10 concorrenti in cerca del titolo

sabato, 25 agosto 2018, 09:47

Cantanti, ballerini, imitatori e qualche sorpresa. La terza edizione di Garfagnana’s Got Talent si preannuncia davvero interessante. La Settimana del Commercio, evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, vive il suo ultimo sabato con lo show dei talenti che sarà presentato da Alessandro Bertolucci.



La serata sarà aperta dai Predarubia, la band garfagnina che ha varcato i confini locali con la straordinaria partecipazione al Pistoia Blues Festival. Si svolgerà anche la premiazione del banco più originale del Mercatino Sotto le Stelle 2018 alla presenza del vice presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, Alessandro Tardelli, del referente Confcommercio Fosco Bertoli e del sindaco Andrea Tagliasacchi che tracceranno anche un bilancio della 35esima edizione. Edizione che si chiuderà domenica sera con il concerto spettacolo dei Khorakhanè per la regia di David Riondino e le musiche di Fabrizio De Andrè e la sua Buona Novella.



In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al teatro Alfieri. Garfagnana’s Got Talent mette in palio 500 euro in buoni acquisto e i 10 concorrenti arrivano da tutta la provincia. Giuseppe Pocai e Luca Mori dei Predarubia saranno i presidenti della giuria che vedrà tra le sue file il consigliere comunale Alessandro Pedreschi, la cantante Laura Cosimini, il maestro Ugo Menconi e l’istrionico Sandro Lana. Sarà ancora possibile partecipare ancora al gioco “Gira la ruota” e per i giovani attivo il dj set in piazzetta Duomo e il Disco Baraonda dopo la mezzanotte oltre a varie iniziative nelle vie.