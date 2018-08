Castelnuovo



"Io e Yara nell'inferno di Genova"

sabato, 18 agosto 2018, 21:11

di andrea cosimini

Lui si chiama Marco Giovanetti, 43 anni, ed abita a Lucca. Da circa 17 anni opera nel corpo vigili del fuoco: 11 trascorsi a Parma e gli ultimi cinque alla stazione di Castelnuovo di Garfagnana come vigile coordinatore. Ad affiancarlo nel suo lavoro, un pastore belga "malinos" di 9 anni, Yara, insostituibile compagna nell'attività di unità cinofila nazionale, direzione regionale Toscana, per la ricerca su macerie e superficie.

Il 16 agosto, giovedì, è stato chiamato nel nucleo USAR (Urban Search and Rescue) Toscana per intervenire a Genova, dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, per ricercare i dispersi tra le macerie. In una delle rare pause a disposizione siamo riusciti a contattarlo per capire il clima che si respira, in queste ore, nella città ligure.

Com'è la situazione a Genova?

"Continuiamo imperterriti nella ricerca. Le notizie sono ancora confuse. Sembra che le persone disperse siano state individuate tutte. L'ultimo è stato Mirco, l'uomo deceduto, ritrovato all'ora di pranzo. Restiamo comunque in attesa. Pare che sia stata individuata una macchina con una famiglia dentro ancora da recuperare".

Quanti erano i dispersi al momento del suo arrivo?

"Si parlava di 12 dispersi, poi le stime si sono ridotte subito in base ai controlli fatti delle forze dell’ordine. Già il giorno seguente si è capito che le persone disperse da ricercare erano 5-6. Siamo comunque, tutt'ora, in una fase di evoluzione".

Come ci è finito a Genova dalla stazione di Castelnuovo?

"Sono partito il 16. Ero di turno. Avevamo un team USAR Lombardia sul posto. Siamo quindi partiti per dare il cambio come USAR Toscana. La partenza dal capoluogo garfagnino è stata alle 12. Il rendez-vous è avvenuto a Pisa. Mentre a Genova siamo arrivati alle 19 la sera. Ci siamo divisi in due squadre: una squadra si è subito riposata, mentre noi abbiamo avviato le ricerche fino alla notte dopo".

Quanti siete attualmente al lavoro?

"Attualmente siamo 36 operatori, più due cinofili. Ci alterniamo in due squadre e lavoriamo h24, ovvero, otto ore 16 persone, più i cinofili, poi otto ore di riposo e, quindi, il cambio con gli altri 16. Il cambio avviene sul posto. Mangiamo sul posto. E, spesso, dormiamo sul posto anche se, qua, abbiamo una logistica diversa".

Quanto dovrete rimanere?

"Possiamo operare per una settimana o, almeno, finché c'è necessità di intervento. Oggi è arrivato il team USAR Veneto. Mercoledì o giovedì prossimo termineremo, ma può darsi anche prima".

Qual è stata la prima impressione una volta giunto sul posto?

"Devo premettere che siamo abituati a scenari critici. Lavoriamo h24 sulle tragedie. In situazioni di crollo e di emergenza come questa, però, aumentano notevolmente le emozioni a causa anche della stanchezza e della presenza dei parenti che hanno ancora speranze di ritrovare i propri cari".

Noi abbiamo visto le immagini in televisione e sono sembrate devastanti...

"Purtroppo c'è molto di più di quanto si vede in televisione. Uno scenario con una montagna di macerie, ferri, armature. Insomma, una quantità industriale di materiale che è venuta giù. Fa molto effetto perché, a differenza di altri scenari come l'Aquila e Amatrice, qui il crollo è più concentrato in una zona circoscritta".

Il vostro ruolo è solo quello di ricercare i dispersi?

"In realtà, prima di operare, il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza la zona. Valutare quindi lo scenario, prima della ricerca, per metterlo poi in sicurezza per i soccorritori"

E' partito con la sua fidata compagna, la cagnolina Yara. Vuole parlarci di lei?

"E' un cane di mia proprietà, che ho preso con un contratto di comodato d'uso con il ministero, e vive 24/7 con me a casa mia. Per me rappresenta un ausilio. Uno "strumento" in più che metto a disposizione del ministero, il quale mi riconosce il mantenimento e l'assicurazione".

Qual è il suo ruolo nelle operazioni?



"E' un cane da soccorso. Ricerca su macerie e superficie. Ci tengo a precisare, però, che i nostri cani individuano solo persone vive, non cadaveri. Yara è con me da quando era una cucciola e aveva due anni quando è stata brevettata come cane da soccorso per i vigili del fuoco. Mi ricordo che partimmo per Amatrice, la notte stessa del terremoto, e lì rimanemmo per cinque giorni. A fine mese ho intenzione però di prendere un altro cucciolo di due mesi, a spese mie, per cominciare con l'addestramento e dare continuità al servizio dopo il meritato pensionamento di Yara".

Come avviene l'addestramento?

"Lavoriamo tutto in rinforzo positivo, ovvero niente costrizioni. Creiamo la motivazione nell'animale e lo premiamo con un gioco. Gli addestramenti si condensano in quattro appuntamenti al mese".

E in cosa consistono?

"Prendiamo un figurante che si va a nascondere in superficie o in macerie. I luoghi idonei per questo tipo di operazioni, nello specifico le macerie, si trovano a Prato, Rosignano, Pisa e Calambrone. In superficie, invece, basta un bosco. Lavoriamo in tutta la regione".