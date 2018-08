Castelnuovo



La musica protagonista dell'apertura della Settimana del Commercio

martedì, 7 agosto 2018, 12:06

Pronti, via! Giovedì si alza il sipario della Settimana del Commercio 2018: 14 serate di eventi dal 9 al 26 agosto con oltre 70 spettacoli in tutto il centro storico di Castelnuovo. Il consueto grande impegno dell'associazione Compriamo a Castelnuovo - Confcommercio, che organizza l'evento con il patrocinio dell'amministrazione comunale, il supporto di Unione Comuni e Pro Loco e il sostegno prezioso di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca e di Garfagnana Coop, per celebrare al meglio i 35 anni della Settimana.



Una manifestazione che resta unica nel suo genere perché unisce tante anime, coinvolge tante associazioni e vede le attività commerciali di Castelnuovo protagoniste con le aperture serali. L'evento si aprirà ufficialmente alle 21,30 in piazza Umberto con il concerto de Le Nuove Luci, il gruppo musicale in cui ha iniziato la sua carriera una star italiana come Zucchero. Nei primi anni '70, Le Nuovi Luci, band versiliese nata negli anni '60, ha partecipato anche al festival di Sanremo con la voce solista di Zucchero Fornaciari. Erano gli anni di "Giorni di festa" e "Sete, freddo e paura". Invitati spesso da Zucchero a suonare assieme, Le Nuovi Luci arrivano sul palco di piazza Umberto per l'apertura della Settimana 2018. Ma l'evento partirà già dal pomeriggio, alle 18, in sala Suffredini con l'inaugurazione della mostra "Tra pittura e fotografia, la nostra Garfagnana" con i quadri di Emilio Cavani, il pittore delle Apuane, e le foto dell'associazione Garfagnana, l'altra Toscana, protagonista sui social con bellissimi ritratti della nostra zona. Spazio bambini in piazza delle Erbe che per tutta la durata della Settimana si trasforma ne "La piazza dei bambini" con animazione a loro dedicata tra laboratori, cartoni animati, baby dance e gonfiabili.



Ancora musica sul palco di piazza Olinto Dini con la scuola Jam di Pieve Fosciana e in tanti altri punti del paese. Partirà anche il gioco "Gira la ruota, vinci un viaggio" che coinvolge i circa 100 negozi associati. Basterà effettuare un acquisto nei negozi aderenti nei giorni della Settimana, cioè dal 9 al 19 agosto e dal 24 al 26 agosto, per poter girare la ruota della fortuna. Servirà uno scontrino di almeno 20 euro e poi si potrà accedere alla possibilità di vincere una splendida crociera nel Mediterraneo offerta da Altroquando Viaggi o un viaggio ai mercatini di Natale in Austria proposti da I Viaggi di Andrea. Ma non solo, altri premi offerti da altre attività, gadget della Settimana e prodotti tipici realizzati da Garfagnana Coop. Il tutto si svolgerà nei pressi della ex edicola di piazza Umberto. Ancora aperte le iscrizioni per la gara delle torte che vivrà il gran finale in piazza Umberto con Fabrizio Diolaiuti il 16 agosto, selezioni il 13.



Ci si può iscrivere via mail (info@castelnuovoeventi.it) o contattando il 347-1198244, i moduli e il regolamento sono visibili sul sito. Mentre è ormai quasi al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana's Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Ci si può ancora iscrivere inviando una mail a info@castelnuovoeventi.it.