Castelnuovo



La Settimana del Commercio accende i… motori

lunedì, 13 agosto 2018, 09:13

Dopo l’ottimo inizio, la Settimana del Commercio si avvicina a Ferragosto con una serata dedicata ai motori. Infatti, stasera saranno i raduni automobilistici a due e quattro ruote i grandi protagonisti. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, dà spazio agli appassionati di auto e moto con tanti raduni monomarca.



Tutto il centro storico sarà coinvolto, ma in particolare via Farini sarà la “Via dei Motori” e piazza Olinto Dini si trasformerà nella “Piazza del Rally” con auto da corsa e video delle prove speciali più spettacolari. Oltre alla consueta musica per il paese, torna anche l’appuntamento con CastelGioco: giochi da tavolo per tutte le età a cura dell’associazione Garfaludica che ha già fatto sold out nella sua prima serata. Attivi i dj Set in piazzetta Duomo, e dopo la mezzanotte scatta il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Va avanti anche il gioco “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati. Si può tentare la fortuna tra le 22 e le 23 presso la ex edicola di piazza Umberto, ancora tanti i premi in palio.



Ancora aperte le iscrizioni per la gara delle torte che vivrà stasera le selezione il gran finale in piazza Umberto con Fabrizio Diolaiuti il 16 agosto. Ci si può ancora iscrivere via mail (info@castelnuovoeventi.it) o contattando il 347-1198244, i moduli e il regolamento sono visibili sul sito. La torta va consegnata entro le ore 20 presso la sede di via Farini a Castelnuovo. Mentre è ormai quasi al completo il cast dei concorrenti della terza edizione di Garfagnana’s Got Talent che si terrà il 25 agosto con la presentazione affidata ad Alessandro Bertolucci. Primo premio: 500 euro in buoni acquisto. Ci si può ancora iscrivere inviando una mail a info@castelnuovoeventi.it.