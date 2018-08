Castelnuovo



Laura Morante e i suoi racconti, un viaggio tra spartiti e interludi

venerdì, 17 agosto 2018, 21:06

di andrea cosimini

Una debuttante "tardiva". Così si è definita Laura Morante, la celebre attrice e regista, sul palco de "La Bella Estate", la rassegna letteraria curata da Alba Donati, a Castelnuovo. E, in effetti, dopo una lusinghiera carriera sul piccolo e grande schermo, Brividi immorali (La Nave di Teseo) può essere considerato il suo "esordio" letterario.

Non un romanzo, ma una vera e propria raccolta di racconti. Concepita un po' come una raccolta di brani musicali, intervallati da alcuni interludi, che messi insieme tessono le trame di un disco. O, per meglio dire, di un discorso.

"Sono racconti senza tema - ha esordito Morante - senza un fil rouge di fondo. Tanto che inizialmente abbiamo fatto fatica, con il mio editor, a trovare un titolo alla raccolta. Poi lo abbiamo trovato proprio negli interludi. E da lì è nato Brividi immorali. Perché ci siamo accorti che, forse, il vero filo conduttore di tutto il libro era proprio il "senso morale" di ognuno di noi". Una morale che, come spiega la scrittrice, viene intesa come "l'agire per bellezza".

Il parallelo musicale regge soprattutto se si guarda agli interludi. Tutti accompagnati, in testa e in coda, da spartiti (quelli sì musicali) scritti appositamente dall'amico e musicista Nicola Piovani. "Per me - ha sottolineato Morante - gli interludi sono allo stesso livello dei racconti. Nicola mi ha fatto l'onore di accompagnare questi intermezzi da alcune note che, però, non ho ancora avuto il piacere di ascoltare".

Dagli interludi si passa quindi ai racconti, i quali traspirano umorismo ma anche amarezza. "Una ricerca non voluta - ha ribadito la scrittrice - ma spontanea. Probabilmente riflesso del mio modo di raccontare le cose. In alcuni racconti ho cercato anche di inserire delle note autobiografiche, anche se sono quelli in cui ho faticato di più per disincagliare le storie e i personaggi".

Tra i temi trattati nel libro la famiglia, sviscerata in tutte le sue forme, l'amicizia, l'amore. Ma anche i vecchi rancori, le paure, i tradimenti. Il pubblico, numeroso, è rimasto affascinato dalla capacità dell'artista, così poliedrica, di raccontare storie in cui tutti, più o meno, possono riconoscersi. Un talento dovuto soprattutto alla sua sensibilità, alla sua "pignoleria", alla sua attenzione per i dettagli.

Alla domanda della scrittrice lucchese Ilaria Giannini, sul palco assieme a Laura Morante, sul futuro della regista in ambito letterario, la risposta è stata lapidaria: "Scrivo solo se me lo ordinano - ha concluso con una punta di ironia -. D'altronde, anche questo libro è nato su esplicita richiesta di Elisabetta Sgarbi (direttrice di La Nave di Teseo, ndr). Quello che posso dire è che amo i racconti brevi. Sia quando leggo che quando scrivo. Credo che una cosa, se può essere riassunta in poche parole, così debba essere scritta".