Castelnuovo



Mercatino, Lego e la Garfcanina per un gran sabato a Castelnuovo

sabato, 18 agosto 2018, 10:16

Si avvicina la conclusione della 35esima Settimana del Commercio che dopo questo sabato e questa domenica vivrà un gran finale da venerdì 24 a domenica 26. Quello che dunque rappresenta il penultimo sabato dell’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio, con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop, è ricco di evento. Seconda giornata per Castelnuovo Bricks ovvero per i mattoncini Lego protagonisti grazie all’associazioen Collego. Ci saranno esposizioni di opere realizzate da amanti dei Lego, un esposizione fotografica a cura di "Fotografia Costruttiva", un gruppo di foto con al centro gli omini Lego. Ancora, mercatino dell'usato e spazio per far giocare anche i più piccoli con i mattoncini Duplo. Seconda serata anche per il Mercatino Sotto le Stelle realizzato dalle attività aderenti per le vie del paese e, dopo il rinvio per maltempo, in via Farini si svolgerà la terza edizione della Gara GarfCanina in collaborazione con Earth Toscana e l’associazione Arca della Valle. Saranno presenti anche i levrieri dell’associazione Gaci. Una gara che è soprattutto un momento di raccolta fondi per gli amici a quattro zampe con tanto divertimento e in palio i premi per il cane più “monello”, il cane più somigliante al padrone, il miglior cane di razza e il miglior cane meticcio. La giornata si aprirà già alle 18, nel Loggiato Porta, con la presentazione del libro del medico chirurgo Davide Lazzeri, giovane di Castelnuovo che si sta mettendo in luce a livello internazionale nel campo della chirurgia estetica. Lazzeri presenterà il suo libro “Chirurgia e medicina estetica dalla A alla Z” assieme al sindaco Andrea Tagliasacchi ed alla scrittrice Rugiada Salom. Per i bambini il consueto spazio in piazza delle Erbe con il disegno più lungo del mondo ed ancora tanta musica dal vivo. Alla Grindhouse Arena suoneranno i Jaime Dolce, mentre in piazza Olinto Dini sarà la volta dei Brama Buriana, tribute band di Ligabue. In tarda serata spazio ai dj set in piazzetta Duomo e dopo la mezzanotte ecco il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo. Ancora premi a “Gira la ruota, vinci un viaggio” che coinvolge i circa 100 negozi associati.

Gara delle torte. C’è anche il nome del primo vincitore di uno dei concorsi all’interno della Settimana del Commercio 2018. Infatti, si è svolta la finale della gara delle torte presentata in piazza Umberto da Fabrizio Diolaiuti. Vittoria per Carla Pioli con la sua Torta della Zia a base di noci, ma applausi anche per le altre tre finaliste Lara Lazzarini, con il Melaccio di Nonna Ina, Rosita Puppa, con la Torta Rosita, e Elena Zerbino, con la Torta 3 Strati.