Castelnuovo



Migliaia di presenze alla Settimana del Commercio

lunedì, 20 agosto 2018, 09:12

Si è chiusa ieri sera la prima parte della Settimana del Commercio 2018. Per celebrare i 35 anni dela manifestazione, infatti, l’evento ripartirà venerdì per altre tre serate ricche di appuntamenti. Non è dunque ancora tempo di bilanci per l’associazione Compriamo a Castelnuovo – Confcommercio che organizza la manifestazione con il patrocinio del comune, la collaborazione di Pro Loco e Unione Comuni ed il sostegno delle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Cassa di Risparmio di Lucca e della Garfagnana Coop. Ma grazie al lavoro del gruppo comunale di Protezione Civile arrivano dati più che soddisfacenti sulle presenze. Nel solo secondo sabato di mercatino, i volontari hanno conteggiato circa 6mila persone presenti alla festa grazie al controllo degli accessi per motivi di sicurezza. Così con i numeri del concerto di ieri sera, si arriva a circa 40 mila presenze in questa prima parte di Settimana 2018. Da venerdì torneranno ad accendersi le luci dei negozi per altre tre serate di aperture straordinarie. La prima sarà accompagnata dalla giornata dello sport, la seconda da Garfagnana’s Got Talent e l’ultima dal concerto, offerto dal comune, dei Khorakhanè dedicato alla Buona Novella di Fabrizio De Andrè in uno spettacolo scritto dalla penna di David Riondino. Torneranno anche il dj set in piazzetta ed il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo e tante altre iniziative. Prosegue anche la mostra di “Garfagnana l’altra Toscana” ed Emilio Cavani che rimarrà aperta fino al 26 agosto.

Raduno Vespa Club. Oltre 300 vespe per il ritorno del raduno “Sotto il segno dell’Ariosto” organizzato dal Vespa Club Garfagnana. Un risultato davvero ottimo per la squadra guidata dal presidente Gianni Dini visto che si riprendeva un filo interrotto nel 2016 quando è stato deciso di far diventare l’appuntamento biennale. La vittoria, che si valuta sui chilometri percorsi e sul numero di partecipanti, è andata al Vespa Club Nuoro arrivato dalla Sardegna. Ma ci sono state presenze anche da ben più lontano con una vespa arrivata dalla Francia e tanti gruppi da diverse regioni d’Italia.