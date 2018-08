Castelnuovo



"Nati per leggere", ultimo appuntamento al Parco Dronero

lunedì, 20 agosto 2018, 16:26

Ultimo appuntamento di lettura per bambini e per tutta la famiglia, giovedì 23 agosto, dalle 17, al parco giochi "Dronero" di Castelnuovo di Garfagnana. L'evento, "Nati per leggere 2018", è curato dal Gruppo Lettori Volontari. In caso di pioggia, le letture si terranno presso la tensostruttura nell'area ex-pista di pattinaggio. Prevista una merenda per tutti.



Da ricordare, inoltre, le ultime due serate di "Baby Dance", l'evento curato dal Centro Studi Danza e Artis't di Ilaria Pilo, che hanno avuto, fino ad ora, molto successo: mercoledì 22 agosto e mercoledì 29 agosto, dalle 21 alle 22.30, presso l'ex pista di pattinaggio.