Castelnuovo



Paolo Crepet e la vita ai tempi dei... social

lunedì, 27 agosto 2018, 12:27

di loreno bertolacci

L’ultimo appuntamento della rassegna “La bella estate“ curata da Alba Donati, quello di venerdì 24 agosto, ha visto la partecipazione di un folto pubblico in un clima di festa generale che ha caratterizzato la calda estate di Castelnuovo Garfagnana.



Un’affluenza forse imprevista, che ha tenuto in piedi tante persone all’incontro con Paolo Crepet, psichiatra e sociologo conosciutissimo, che ha tenuto tutti a bocca aperta con il suo modo di comunicare, a volte curioso, a volte comico, ma sempre all’insegna di una grande voglia di farsi intendere. La passione di comunicare, quella di Crepet, confidata al pubblico che lo accompagna da anni. Proprio quella passione che non si riesce più a trasmettere alle nuove generazioni, come affermato dal professore.



Presentato dalla giornalista Letizia Cini il conosciutissimo psicologo ha provato a spiegare le ragioni per cui ha mantenuto e mantiene una scarsa considerazione nei mezzi di comunicazione attuali e nei social. Dice Paolo Crepet: “L’amicizia che viene data su Facebook che significato ha? "Amicizia" è una parola nobile che non può essere confusa con un contatto attraverso un social, magari con una persona che non hai mai frequentato e non conosci.”



Presentando poi il suo libro edito da Mondadori titolato “il coraggio” ha affrontato il grosso problema dei cosiddetti “nativi digitali”, ovvero tutti quei giovani che, in seguito alle scoperte tecnologiche, in particolar modo per quanto riguarda il mondo digitale, non hanno conosciuto e non conoscono quel mondo forse più semplice fatto di contatti umani, di gruppi di amici reali e non quelli via web.



Non è mancata la critica al mondo dell’insegnamento, con una voglia spiccata nel ritorno ai vecchi metodi e soprattutto alla meritocrazia scolastica. Meritocrazia che deve riguardare sia gli alunni ma anche il corpo docente. Un confronto serrato vi è stato nell’intervento da parte del provveditore agli studi Buonriposi, presente alla serata insieme a tanti docenti e presidi delle scuole di ogni ordine e grado. Riferendosi poi ai recenti episodi di bullismo che si sono verificati nelle scuole lucchesi e che sono venuti tristemente alla ribalta a livello nazionale, il professore ha esplicitamente condannato il comportamento della scuola nei confronti degli studenti, scuola esageratamente permissiva. Una sana bocciatura, una sana punizione, secondo Paolo Crepet, risulta positiva per l’individuo e soprattutto per il contesto sociale in cui si trova. Meritare una promozione non significa avere la promozione a tutti i costi, sindacando sempre errori del metodo di valutazione e contestando l’operato degli insegnanti.



Altro confronto è stato quello che ha avuto con una giovane psicologa presente alla serata che vedeva il mondo dei social in modo positivo ed evolutivo per le nuove generazioni. Lì il professore si è particolarmente risentito e per far capire l’inutilità di questi mezzi di comunicazione di massa. A tal proposito, ha fatto l’esempio di un amico che ha visto la propria figlia suicidarsi: "Alla fine hanno scoperto che aveva oltre 700 amici sul web - dice Crepet - ma nessuno di questi pseudo amici digitali quella sera si era accorto o era vicino a questa giovane.”



Capacita di resistenza quindi alla quotidianità ed a quanto ti viene importo dall’ambiente circostante, incluso i bisogni che spesso sono inventati solo ai fini consumistici. La tecnologia, secondo Crepet, spesso viene usata come maschera per preservare l’uomo dall’esporsi in prima persona e metterci la faccia in quello in cui crede. Il coraggio poi di trovare il modo di rinnovare il mondo partendo dal coraggio di cambiare la propria vita, di educare i propri figli secondo schemi non imposti dalla società, il coraggio di dire loro di no. Piuttosto che il coraggio di scrivere quello che uno pensa, per poi trovare il coraggio di ricominciare a vivere in libertà. Solo con il coraggio di fare scelte, a volte apparentemente impopolari si può creare un nuovo mondo, prima che altri lo inventino per noi; solo poi con il coraggio, secondo Crepet, si può capire il presente e costruire un futuro.



La serata si è conclusa con la firma di dediche sul proprio libro pubblicato, salutando il pubblico presente in massa che ha dato lustro alle iniziative culturali del comune di Castelnuovo, divenuto un vero centro culturale per la valle e per tutta la provincia. Grande merito quindi a tutti gli organizzatori ed al sindaco in primis che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto. Come spesso ha detto Alba Donati, poetessa e presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux: "Si è creata una comunità di lettori, di persone attente che non mancano un incontro. Un'estate di libri con quelli che sono stati i protagonisti della scena culturale degli ultimi mesi.”



Il progetto “La Bella Estate” si colloca nel percorso di rilancio del centro abitato e dei dintorni con “cantiere aperto”, un progetto di restauro per la valorizzazione della storia e del patrimonio tradizionale della Garfagnana. Tutti si augurano che questo percorso continui anche nella stagione invernale, magari con incontri più sporadici che diano però continuità agli eventi in attesta de “La Bella Estate 2019”