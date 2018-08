Castelnuovo



Precipita in una scarpata, giovane soccorso dai vigili

giovedì, 16 agosto 2018, 10:40

di andrea cosimini

I vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti stanotte a Cerretoli per recuperare un ragazzo caduto in una scarpata. Il giovane era a piedi quando è cascato.



Le squadre sono uscite alle 3.05 per fare ritorno in stazione alle 5.05. Sul posto due mezzi della stazione del capoluogo che hanno provveduto al recupero, con personale specializzato, mediante imbracatura e utilizzando le tecniche del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale).



Fortunatamente il ragazzo non avrebbe riportato gravi ferite. Rimangono invece da chiarire le cause dell'incidente, anche se si presume di natura accidentale.