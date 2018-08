Castelnuovo



Progetto Donna organizza il corso "D-Tech: la donna in digitale"

mercoledì, 22 agosto 2018, 10:04

Il corso sarà sviluppato in due cicli, uno base per rendere le donne autonome nella gestione dei task quotidiani da svolgere in modo digitale e un secondo ciclo avanzato con il fine di favorire l’inserimento (o il reinserimento) professionale di donne attraverso lo sviluppo di competenze digitali sempre più richieste dal mondo del mercato o essenziali per attività di autopromozione delle proprie attività.

Entrambi i cicli verranno completati da una lezione sull'uso consapevole dei social network per conoscere ed evitare i pericoli e i rischi conseguenti ad approcci superficiali o errati a cura dell'Associazione Nontiscordardite.

"Siamo immersi in una vera e propria rivoluzione digitale - spiegano le organizzatrici - , la quale sta rimescolando tutte le carte in tavola, determinando nuovi equilibri, nuove competenze, nuovi processi e dinamiche, sia da un punto di vista personale che professionale. Come Progetto Donna crediamo che questo nuovo scenario possa trasformarsi in opportunità per tutte le donne, per superare finalmente il cosiddetto gender gap (la differenza salariale e occupazionale tra uomini e donne) e ottenere la parità anche da un punto di vista dell’inserimento professionale. Per raggiungere questo obiettivo riteniamo che la formazione continua (o life long learning) sia la chiave del successo. Il primo laboratorio che proponiamo è D-Tech: la donna in digitale, un percorso di formazione digitale ("informatica- pratica") con l’obiettivo di rendere le donne del territorio consapevoli della potenza dei nuovi strumenti informatici e abili nella loro gestione".

Le lezioni si terranno a partire dal 7 settembre presso l'aula PC dell'ITCG Campedelli, via XX aprile, 12, Castelnuovo di Garfagnana dalle 20:30 alle 22:30; saranno condotte dalla dottoressa Simona Toni, Personal Branding e Social Media Trainer.

Il costo è di 45 euro (per ciascun ciclo di incontri) + 15 euro di tessera per l'iscrizione annuale all'Associazione Progetto Donna.